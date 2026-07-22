Cortes de energía programados para este jueves 23 de julio en Honduras: zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este jueves 23 de julio de 2026 en barrios y colonias del Distrito Central, San Pedro Sula, Olancho y Santa Bárbara.
De acuerdo con los boletines informativos de la empresa energética, la interrupción se deberá a trabajos de mantenimiento general del circuito y de equipos, mejoras en la red de distribución, instalación de equipo de protección.
¿Qué zonas se verán afectadas por apagones de varias horas este jueves? A continuación el listado completo.
Tegucigalpa: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Instituto Técnico Los Pinos, parte de colonia Los Pinos y zonas aledañas.
Residencial La Hacienda, El Morito, la colonia La Hacienda, clientes de bulevar Hacienda, Comisión Nacional de Bancos y Seguros y zonas aledañas.
San Pedro Sula: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
barrio Paz Barahona (sur y norte), barrio Lempira, Mercado 7 Calle, Hondutel Centro, Hospital Leonardo Martínez, Hospital Materno Infantil.
De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Barrio La Guardia, Intexsy, CTHA, Plásticos de Honduras, Plásticos Vanguardia.
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Pedro Sula: colonia Prado Alto, colonia Prado, colonia Prado (oeste), colonia Hernández (este), Lovable de Honduras, Embotelladora de Sula (Pepsi).
Olancho: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Juticalpa: barrio El Campo 1, 2 y 3, barrio El Edén, Centro Penal, Santa María, Dardanelos, colonia Vida Mejor, colonia Primero de Mayo, colonia Las Marías, colonia Coleman, Bombas del SANAA, colonia Santa Eduviges, colonia Santo Tomás, colonia Santa Gertrudis, colonia Cooperativa, La Mazarella, Moncada Lobo, El Recreo y zonas aledañas.
Santa Bárbara: de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
Municipios de Santa Bárbara: Santa Bárbara, Azacualpa, Quimistán, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, El Ciruelo, La Flecha, Las Flores, Ingenio Chumbagua.
En ese sentido, la ENEE recomienda a los pobladores de las zonas mencionadas tomar medidas de prevención como desconectar sus aparatos electrodomésticos para que no se dañen.
Asimismo, instan a estar al tanto de canales oficiales para conocer las nuevas programaciones o reprogramaciones de cortes de energía en el país.