Cortes de energía programados para este jueves 23 de julio en Honduras: zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este jueves 23 de julio de 2026 en barrios y colonias del Distrito Central, San Pedro Sula, Olancho y Santa Bárbara.

De acuerdo con los boletines informativos de la empresa energética, la interrupción se deberá a trabajos de mantenimiento general del circuito y de equipos, mejoras en la red de distribución, instalación de equipo de protección.

¿Qué zonas se verán afectadas por apagones de varias horas este jueves? A continuación el listado completo.