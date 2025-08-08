Cortes de energía en la capital programados para este sábado 9 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene contemplados para este próximo sábado -9 de agosto- cortes de energía para muchos barrios, colonias y demás localidades de Distrito Central, capital de Honduras.

Los trabajos de mantenimiento se realizarán en varios sectores de la ciudad de Comayagüela durante horas de la madrugada, por lo que no tendrá un impacto tan alto en comparación con otros días.

A continuación, el listado de zonas que no tendrán electricidad temporalmente este sábado.