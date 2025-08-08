  1. Inicio
Cortes de energía en la capital programados para este sábado 9 de agosto

De acuerdo al calendario de la ENEE, para este sábado solo se contempla la suspensión temporal de energía eléctrica en sectores de la capital hondureña

  • 08 de agosto de 2025 a las 14:49
La suspensión del fluido eléctrico afectará principalmente a barrios, colonias y otras localidades de la ciudad de Comayagüela.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene contemplados para este próximo sábado -9 de agosto- cortes de energía para muchos barrios, colonias y demás localidades de Distrito Central, capital de Honduras.

Los trabajos de mantenimiento se realizarán en varios sectores de la ciudad de Comayagüela durante horas de la madrugada, por lo que no tendrá un impacto tan alto en comparación con otros días.

A continuación, el listado de zonas que no tendrán electricidad temporalmente este sábado.

Planilla del plan de rescate de ENEE aumentó a 1,993 empleados en mayo

Distrito Central (04:00 a.m a 06:00 a.m)

Colonia Superación, colonia Gracias a Dios, colonia Espíritu Santo, colonia Santa Cecilia, plantel de Columbus, El Carrizal, colonia Cantarero López, colonia Lincoln, colonia Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardínes del Norte, colonia Lomas del Norte, colonia Brisas del Norte, Laguna de El Pedregal, zonas aledañas salida del Norte, colonia Smith, Jardínes de El Carrizal, colonia San Juan Bosco, Parte de colonia Nueva Providencia y zonas aledañas; colonia José Duarte # 2,3,4, colonia Divino Paraíso, colonia Ulloa, colonia Nueva Capital, colonia Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, colonia José Duarte #1, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel y Altos de La Laguna.

El presupuesto de la ENEE se incrementó en L591.5 millones para el 2025

Colonia Arturo Quezada, Israel Sur, colonia David Betancourt, El Mogote, Nueva Jerusalén, La Soledad, Ramón Amaya Amador, Linda Vista, Monte de Los Olivos, colonia Berlín, colonia José Trinidad Cabañas, colonia Nueva España y zonas aledañas.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

