Cortes de energía eléctrica de este viernes 29 de agosto en Honduras

La estatal informó que la interrupción del servicio eléctrico de este viernes 29 de agosto, afectará, especialmente, las zonas centro y noroccidente del territorio nacional.

Tegucigalpa, Honduras .- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que por mantenimiento en subestaciones y en líneas de transmisión habrá cortes de energía.

Colonia Vista Hermosa, Diamond Steel, Parte de colonia Montes de Sinaí, Parte de Residencial Alemán, San José de La Vega, Residencial Altos de Las Vegas y zonas aledañas.

Hospital de Santa Bárbara, San Gaspar, Los Anises, La 22, Colonia Suyapa, Diálisis De Honduras, Brisas del Pinal, El Rodeo, Galeras, Bo. Los Naranjos, El Jagua, El Mirador, La Encantadora, Las Linas, Brisas Del Rosario, La Bajada de Los Robles, Los Guzmán, El Asilo de Ancianos, Inguaya, Gualjoco.

Santa Rosa y Ocotepeque de 8:15 am a 2:15 pm

Municipio De Lucerna, Ocotepeque: Casco Urbano de Lucerna y las Aldeas: La Concordia, Río Hondo, Santa Rosita y los Caseríos Cercanos;

Municipio de Sensenti, Ocotepeque: Casco Urbano de Sensenti Y Las Aldeas: Azacualpa, La Colonia, El Matazano, Gualtaya, La Loma, Las Mesitas, Los Planes, San Antonio, San Francisco Cones y los Caseríos Cercanos;

Municipio de La Labor, Ocotepeque: Casco Urbano de La Labor y Las Aldeas: El Ingenio, El Rosario, Llano Largo, Montepeque, Pashapa, Santa Efigenia, Santa Lucía y los Caseríos Cercanos;

Municipio de Fraternidad, Ocotepeque: Casco Urbano De Fraternidad y las Aldeas: Las Cruces, Los Vados, San Francisco y los Caseríos Cercanos;

Municipio de Dolores Merendón, Ocotepeque: Casco Urbano de Dolores Merendón y las Aldeas: San Jerónimo, Represa Hidroeléctrico Quilio I y II y los Caseríos Cercanos;

Municipio de San Jorge, Ocotepeque: Casco Urbano De San JorgeY Las Aldeas: El Rastrojón, El Socorro, Los Planes, Río Blanco, Santa ElenaY Los Caseríos Cercanos;

Municipio de Sinuapa, Ocotepeque: Casco Urbano de Sinuapa y las Aldeas: El Carrizal, El Moral, El Ocotillo, El Peñasco, El Tepezcuintle, La Laborcita, Plan del Rancho, Valle Mercedes, Veracruz y los caseríos cercanos;

Municipio de Ocotepeque, Ocotepeque: Casco Urbano de Ocotepeque y las Aldeas: Antigua Ocotepeque, El Barreal, Veracruz, El Volcán, Pie Del Cerro, San José, San Rafael, Santa Anita, San Miguel, Los Planes, Aduana El Poy, Aduana Agua Caliente y los caseríos cercanos;

Municipio de Santa Fe, Ocotepeque: Casco Urbano de Santa Fe y las Aldeas: Agua Caliente, El Mojanal, La Quesera, Los Encinos, Piedras Bonitas, Piñuelas, Sulnete y Los Caseríos Cercanos;

Municipio de Concepción, Ocotepeque: Casco Urbano de Concepción y las Aldeas: San José, Santa Anita, Tulas, San Cayetano y los Caseríos Cercanos;

Municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque: Casco Urbano De San Francisco y las Aldeas: Coloal, Las Lomas, El Sile, El Tablón, La Laguna, Santa Teresa, Río Hondo y los caseríos cercanos.