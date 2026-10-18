Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 19 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias colonias, barrios y zonas comerciales del Distrito Central tendrán interrupciones del servicio eléctrico este lunes 19 de octubre debido a trabajos de mantenimiento en la red.

Entre los sectores afectados figuran áreas cercanas al bulevar Morazán, la colonia Palmira y el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Las interrupciones tendrán horarios distintos según la zona y las labores programadas, con suspensiones que se extenderán desde la mañana hasta la tarde.

Los abonados de los sectores incluidos en el listado deberán tomar precauciones y organizar sus actividades considerando el período previsto sin electricidad.