Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 19 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias colonias, barrios y zonas comerciales del Distrito Central tendrán interrupciones del servicio eléctrico este lunes 19 de octubre debido a trabajos de mantenimiento en la red.
Entre los sectores afectados figuran áreas cercanas al bulevar Morazán, la colonia Palmira y el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Las interrupciones tendrán horarios distintos según la zona y las labores programadas, con suspensiones que se extenderán desde la mañana hasta la tarde.
Los abonados de los sectores incluidos en el listado deberán tomar precauciones y organizar sus actividades considerando el período previsto sin electricidad.
Choloma, Cortés, de 8:45 aam a 2:45 pm
Col. Las Colinas #2, residencial Cerro Verde, residencial Lomas de las Cascadas, etapas I, II y V.
Distrito Central, de 8:00 am a 4:00 pm
Col. Altamira, barrio Los Jucos, Delikatessen, La Guadalupe, Plantas Tropicales, Hotel Clarion, Radio América (estudios) y zonas aledañas.
Distrito Central, de 8:00 am a 4:00 pm
Mantenimiento de la subestación Laínez.
Barrio Morazán, Congreso Nacional, barrio El Olvido, avenida San Martín de Porres, parte del bulevar Morazán (desde el puente a desnivel del barrio Guadalupe hasta Baleadas Express), parte de la colonia Palmira, Torre Futura, Edificio Rojo, Hotel Honduras Maya, Distrito Hotelero, Plaza San Martín y zonas aledañas.
Distrito Central, de 8:00 am a 4:00 pm
Centro de Salud Alonso Suazo, Estadio Nacional Chelato Uclés, abonados comprendidos desde la 1.ª avenida hasta la 8.ª avenida, entre la 1.ª y la 8.ª calle de Comayagüela, Hospital La Policlínica, Cruz Roja Hondureña, Ministerio de Educación Pública, colonia Soto, barrio Concepción, La Chivera y zonas aledañas.
Choluteca y El Paraíso, de 8:30 am a 4:30 pm
Instalación de equipos de seccionamiento y mantenimiento general del circuito.
Orocuina, Mal Paso, barrio La Estación, barrio Abajo, caserío Nueva Esperanza, barrio Potrerios, barrio El Centro, Villa San Pablo, barrio Buenos Aires, barrio Nueva York, barrio Cedrito, colonia Nuevos Horizontes, El Muray, La Concepción, caserío Los Montoya, caserío Alianza, colonia Las Lomas, Combaly, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, aldea Matapalito, Aradito, cerro El Portillo, Liure, caserío La Rinconada, El Hato, El Carrizal, El Espinal, Piedra Campana, El Tamarindo, Aguas Zarcas, Maquelizo, San Ramón, Calpule, caserío Los Encuentros, aldeas Tres Ceibas, caserío Sabana Larga, Bajío, El Tablón y Salame.
Choluteca y El Paraíso, de 8:30 am a 4:30 pm
Instalación de equipos de seccionamiento y mantenimiento general del circuito.
Samalaguayre, Quebrada Honda, Apasilagua, barrio El Cementerio, colonia Armenja, barrio El Centro, El Correntón, caserío San Jones, caserío Los Sánchez, Zapatón, Los Mangos, Soledad, El Bajillo, barrio Abajo, Soledad Centro, La Pitaya, aldea La Victoria, colonia Ezequiel, aldea El Quebracho, Albahaca, El Llano, El Tejar, El Guayabal, colonia El Tamarindo, Las Casitas, La Culebra, Cerro Bonito, Las Marías, aldea El Rodeo, Morolica, Nueva Morolica, El Tamarindo, aldea La Ceibita, El Potrero, aldea San Esteban, caserío Las Casitas, La Ciénaga, barrio El Tejar, Sabana Larga, caserío La Enea, Los Achiotes, El Recodo, caserío Apasupo, Tapaire, Mezcales y zonas aledañas.