Masivos cortes de luz programados para este miércoles 16 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este miércoles -16 de septiembre- se realizarán cortes de luz en distintos sectores, como parte de trabajos previamente establecidos en la red de distribución.
De acuerdo con el calendario semanal de la estatal, las interrupciones están previstas para zonas de Francisco Morazán, Choluteca y Cortés. Los horarios y sectores afectados dependerán de los trabajos programados en cada zona.
Ante los cortes, se recomienda tomar las previsiones necesarias, como cargar con anticipación teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.
Choluteca de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Bo. Suyapa, Bo. Las Colinas, Bo. La Venecia, El Banquito, El Naranjal, Calderas, El Corpus, San Juan Arriba y Abajo, San Judas, Los Tablones Arriba y Abajo: Yusguare, San Luis Victoria, San Luis Anach, El Puente, Santa Ana de Yusguare, La Tajeada, La Fortuna, Madrigales, Cofradía, Los Llanos, La Guaruma, El Aguacatal, Empacadora Melón Santa Rosa, La Okra, El Corpus, Guanijiquil, Aldea El Quebrachal, El Caracol, La Chaparrosa, Calderas, Aldea El Naranjal, El Centro, Bo. El Sabroso, Col. Santa Fe, San Juan Arriba, San Jacinto, Tixcagua, Caserío El Aguaje, Agua Fría, Caserío Las Palmas, Caserío La Cuchilla, Concepción de María, Aldea San Isidro, Los Espabeles, La Pintura, Cerro Piedra, Zopilote, Aldea Los Llanitos, Bo. Nuevo, El Centro, Bo. Los Profesores, Bo. El Plan, Bo. La Ronda, Bo. Buenos Aires, Cañitas, Jicarito, El Papalón, La Cumbre, Brisas del Río, La Providencia, Lotificación Carranza, Unicah, Col. Inmaculada, El Puente Yusguare, La Toyota, Semesur, La Mundial.
Choluteca de 8:00 a.m. a 8:40 a.m. y 3:20 p.m. a 4:00 p.m.
Bo. Progreso, Bo. El Recreo, Col. Campo Sol, Bodegas Agua Azul, Empacadora La Gotita, Gasolinera Texaco, Bo. San Francisco del Palomar, Res. Vista Hermosa, Bo. Santa Rosa de Sampile, Col. 21 de Febrero, Hacienda Palmerola, Res. 5 Estrellas, Comunidad Valcanes, Hotel Jicaral, Talleres Espino, Hotel Camino Real, Hotel Casa Real, Apart Hotel Las Brisas, Motel El Venado, San Pile, Balcanes, Infop, Parque Industrial Honduras Pacific, Oficinas UTCD, Estadio Emilio Williams, Gran Terminal del Pacífico, Res. Honduras Pacific y zonas aledañas.
Distrito Central, F.M. de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Res. Altiplano, Cerro Grande Zona 8, Plaza Ángel en salida a Olancho, Los Gómez y zonas aledañas.
Francisco Morazán de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Orica, Santa Cruz de Guayape, Guayape, Guatemalita, Aldea San Francisco, Rancho Grande, Río Dulce, Agua Blanca, Siria, Tamarindo, El Suyatal, Guayabilla, Nepalés, Esquías, San Juan del Potrero, El Guante, El Pedernal, Escanito, Pueblo Nuevo, Cedros, La Ermita, El Terrero, El Porvenir, Minas de Oro, La Laguna, Yoculateca, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Escano de Tepales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal, Portillo de Córdoba, Generación Distribuida Los Pinos I (Honduras Biomass Energy) y zonas aledañas.
San Pedro Sula, Cortés de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Barrio La Guardia.