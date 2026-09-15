Masivos cortes de luz programados para este miércoles 16 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este miércoles -16 de septiembre- se realizarán cortes de luz en distintos sectores, como parte de trabajos previamente establecidos en la red de distribución.

De acuerdo con el calendario semanal de la estatal, las interrupciones están previstas para zonas de Francisco Morazán, Choluteca y Cortés. Los horarios y sectores afectados dependerán de los trabajos programados en cada zona.

Ante los cortes, se recomienda tomar las previsiones necesarias, como cargar con anticipación teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.