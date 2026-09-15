Capturan en Venezuela al último prófugo de la lista de los diez más buscados del FBI

Washington, Estados Unidos.- El director del Buró Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, anunció este martes la captura en Venezuela del último de los diez fugitivos más buscados por la agencia, con lo que aseguró haber detenido a todos los integrantes de esa lista.

"Este fin de semana capturamos en Venezuela a un delincuente que estaba en nuestra lista de los más buscados y llevaba años prófugo", dijo Patel durante una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado.

El director del FBI no reveló la identidad del detenido, pero afirmó que ya se encuentra de camino a Estados Unidos.

Fox News informó, citando una confirmación del FBI, que el detenido es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, un venezolano que fue incorporado en marzo a la lista de los diez más buscados y al que la agencia considera su primer "fugitivo cibernético".