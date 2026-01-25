Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 26 de enero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó cuáles son las zonas que estarán sin suministro eléctrico durante este lunes 26 de enero.

Según la institución, los racionamientos se deben a trabajos de mantenimiento en la red, que buscan garantizar la seguridad de los equipos y la eficiencia en el servicio eléctrico.

La ENEE advirtió que los cortes de energía se realizarán de manera programada y que podrían extenderse por varias horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y planificar sus actividades para minimizar afectaciones.