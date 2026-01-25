Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 26 de enero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó cuáles son las zonas que estarán sin suministro eléctrico durante este lunes 26 de enero.
Según la institución, los racionamientos se deben a trabajos de mantenimiento en la red, que buscan garantizar la seguridad de los equipos y la eficiencia en el servicio eléctrico.
La ENEE advirtió que los cortes de energía se realizarán de manera programada y que podrían extenderse por varias horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y planificar sus actividades para minimizar afectaciones.
Entre los lugares más afectados se encuentran Choloma y el Distrito Central, donde se concentrarán los trabajos de mantenimiento.
En estas zonas, la ENEE asegura que los cortes buscan mejorar la infraestructura eléctrica y evitar fallas mayores en el suministro a futuro.
Choloma de 9:00 a.m. a 3:00 pm
Col. Loma Verde, Aldea La Jutosa, Aldea Nueva Jutosa, Col. Bello Horizonte, Aldea El Barrial, Plásticos Emilca, ZIP Inhdelva, Madex, Aprocacaoh, Generadora Chachahuala.
Distrito Central de 9:00 a.m. a 3:00 pm
Funeraria Jardines de Paz Suyapa, Col. Armando Calidonio, Aldea de Suyapa, Sector La Plaza, Barrio La Cruz, Col. Suyapita, parte del Hospital Fundación María, Centro Hondureño del Niño Quemado, Aserradero Serma, Barrio El Calvario, Sector Sinai, Aldea Suyapa y zonas aledañas.