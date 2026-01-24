Cortes de energía para este domingo 25 de enero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este domingo 25 de enero en distintos sectores de Francisco Morazán, Cortés, Valle y Copán, como parte de trabajos de mantenimiento, pruebas y fortalecimiento de la red eléctrica nacional. Según el comunicado, las interrupciones del servicio obedecen a pruebas y mantenimiento en transformadores, circuitos y subestaciones, con el objetivo de mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico. La ENEE reiteró que estos trabajos son necesarios para mejorar la estabilidad y confiabilidad del servicio eléctrico, por lo que pidió comprensión a los usuarios afectados y recomendó tomar las medidas necesarias durante los horarios establecidos.

Distrito Central - Horario: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Hospital Escuela Universitario, Hospital Materno Infantil, Bomohsa, Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, Morgue Judicial, Facultad de Medicina de la UNAH, plantel de distribución ENEE, Supermercados La Colonia #1, BCIE, Impelsa, parte de la colonia Miramontes, Agencia Auto Excel, Bodegas Larach y zonas aledañas.

San Pedro Sula - Horario: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Barrio Barandillas (sur), colonia Smith (sur), colonia Alameda, barrio San Fernando (norte), colonia Ruiz, colonia Geisha, colonia Universal, residencial La Florida, Parque Industrial El Barón, Hospital y Clínica del Ojo, colonia Odilón Ayestas, anexo La Florida, Seaboard Marine, colonia El Limonar, colonia Carmen Inva, colonia Villas del Carmen, colonia Reparto del Carmen, colonia Nueva Esperanza, San Juan, Lomas de San Juan I y II etapa, residencial Santa Isabel I, II y III etapa, Constructora William & Molina (Duracreto), La Despensa Familiar, Santa Marta, Santa Clara, colonia El Porvenir, colonia Indiana, colonia El Edén, colonia Lomas de Raquel, Lomas del Carmen, colonia Luis García Bustamante, residencial Toledo, Los Naranjos y La Alameda.

El Progreso - Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Zona central, este y noreste de El Progreso, colonia Mangandi, colonia 2 de Marzo, colonia Altos de El Progreso, barrio Los Ángeles, barrio Las Mercedes, barrio Buenos Aires, barrio Los Pinos, parte del barrio San Francisco, colonia Ramírez Reina, colonia Rodolfo Cárcamo, barrio Montevideo, Hotel Montecristo, residencial El Progreso, colonia Llave en Mano, colonia La Canadá, Supermercado La Antorcha Centro, Pizza Hut Centro, Municipalidad de El Progreso, Clínica Progreseña, Clínica Cristiana, Clínica Los Ángeles, Clínica Rubí, estadio Humberto Micheletti, colonia Patty, colonia Policarpo Paz García, Mercado Municipal, Nueva Jerusalén, colonia Jensen, La Sirena, barrio Las Delicias, Subirana, colonia Brisas del Ulúa, barrio Cabañas, Catedral Las Mercedes, Hondutel, plantel de ENEE Los Ángeles, Universidad Cristiana UCRISH, Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, Supermercado La Colonia #1, colonia Palermo, colonia Fraternidad de la Paz, colonia Nacional, colonia San Antonio, Seguro Social, barrio Los Pinos, Bomberos, Policía Nacional, Centro Penal Progreseño, finca 4, finca 8, aldea San José de la Tarrera, Hotel Plaza Victoria, Plaza Aventura, Panadería La Popular, Honduplaza, Maxidespensa, Gimnasio Municipal, Motomundo, colonia Democracia Omonita, empacadora Chiquita, gasolinera Texaco Omonita, Camping, colonia Liberación Campesina, barrio Las Palmeras, colonia Sitraterco, colonia Municipal, Juzgado Progreseño, residencial Guanacaste, Brisas del Sur, colonia Santa Fe, residencial Jardines de La Perla, residencial La Perla y Centro Universitario Regional Progreseño.

El Progreso, El Negrito - Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Hospital El Progreso, Hospital Materno Infantil, residencial La Pires, colonia 18 de Septiembre, colonia Moya, colonia Los Jazmines, Hospital del Ojo, colonia Kattan, colonia 19 de Junio, residencial Machi, colonia Piñamo, colonia Rodas Alvarado, colonia William Hall, colonia 27 de Octubre, colonia Sinaí, colonia Mendieta, colonia 21 de Mayo, colonia Montefresco, colonia Carlos Roberto Reina, colonia Pajuiles, colonia Tulines, colonia Las Palmas, parte norte de El Progreso, barrio El Barro, colonia El Castillo, barrio San José I y II, colonia Emanuel 1 y 2, colonia Suazo Córdova, colonia Ávila Panchame, colonia Esperanza de Jesús, colonia Imprema, colonia 19 de Julio, colonia Los Laureles, colonia Buenos Amigos, colonia Corocuto, colonia 12 de Junio, colonia Juan Carías, colonia Juventino Barahona, colonia Primero de Marzo, colonia Corocol 1, 2 y 3, colonia Covitral, colonia Paredes, colonia La Española, colonia La Libertad, colonia Berlín, colonia Ebenezer, colonia Sitramedhys, colonia 3 de Abril, colonia Juan Ramón Morales, colonia Las Golondrinas, colonia La Pimientera, Flores de Mayo, ferretería La Perla del Color, centro comercial El Obelisco, Pizza Hut Boulevard, UDE, Plaza Santa Mónica, Instituto Notre Dame, Supermercado La Colonia #2, Agencia La Mundial, Escuela Eternity, Turiplaza, Hotel Casa Blanca, residencial Las Acacias, colonia 6 de Julio, parte oeste de la colonia Kennedy, residencial Andalucía, Emsula, residencial Villas Belinda, residencial Quintas del Sol, residencial Monte Carlo, residencial La Crania, colonia Rubí, Camalote Arriba, Camalote Abajo, aldea El Centenario, aldea El Naranjo, residencial La Orquídea, colonia Alemania, ZIP El Porvenir, barrio San Miguel, colonia Santa Elizabeth, colonia Jesús María y José, Clínica Las Mercedes, Supermercado La Antorcha Boulevard, colonia Fátima, colonia Centroamericana, ex campos bananeros Buena Vista, finca CDO B. Río Chiquito, Las Flores, Las Chumbas, Naranjo Chino, Zoológico Naranjo Chino, Amapa, kilómetro 70, El Paraíso, Monterrey, Palo Blanco, Las Filipinas, Voluntades Unidas, UTH, Mall Megaplaza, colonia Marvin Reyes, Quebrada Seca, aldea El Porvenir del Norte, colonia Aurora, Leche Sula, Cordons Heavy Equipment, El Compadre, Baprosa, HYC Publicidad, Arroz San Miguel, residencial La Rubí, colonia El Porvenir, restaurante J y R Ágap, Chotepe, restaurante La Cabaña, rastro municipal, Quebrada de Yoro, aldea Fuerzas Vivas, colonia Núñez, aldea Buenos Aires, aldea Crucitas 1, 2 y 3, San José del Negrito, Jardines de Amor Eterno, aldea Brisas de la Libertad, Agua Blanca Norte, colonia 2 de Agosto y fábrica Arroyo.

El Progreso, Santa Rita y Santa Cruz de Yojoa - Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.