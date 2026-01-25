“Congreso”, “pueblo” y “jóvenes”: las palabras de Zambrano en la primera legislatura

El nuevo presidente del Congreso Nacional llamó a sus compañeros diputados a trabajar juntos de forma en beneficio de Honduras y velar por la juventud

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 12:44
“Congreso”, “pueblo” y “jóvenes”: las palabras de Zambrano en la primera legislatura

Tomás Zambrano adelantó que la agenda legislativa priorizará la creación de leyes para fortalecer la educación, acceso a la salud y la venta del avión presidencial, por solicitud del presidente Nasry Asfura.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, enfatizó que el nuevo parlamento será un espacio abierto a diversos sectores y llamó a los diputados a trabajar de manera conjunta en beneficio del país, durante su discurso en la instalación de la primera legislatura del período 2026-2030.

EL HERALDO Plus contabilizó cuáles fueron las palabras más utilizadas por Zambrano en su disertación, que tuvo una duración de unos 27 minutos.

Tratado de extradición entre Honduras y EE UU se mantendrá, afirma Zambrano

Congreso. Pronunciada en 53 ocasiones. Resaltó su trayectoria cuando llegó al Congreso Nacional siendo asistente del exdiputado Rodolfo Zelaya, rememorando a la vez su experiencia como congresista a lo largo de 16 años. Asimismo, sostuvo que este parlamento aprobará la Ley de Empleo por Hora y otras leyes en pro de la educación y salud de la población. Por otra parte, afirmó que será un Congreso "provida y familia".

Vamos y todos. "Vamos", manifestada en 26 ocasiones, y "todos" 17 veces. Con ambas palabras invitaba a los 128 diputados, incluido él mismo, a que asuman la responsabiidad de atender los problemas de la población desde el Poder Legislativo.

Honduras y pueblo. "Honduras", repetida en 29 ocasiones y "pueblo" en 14. Zambrano y los políticos hondureños en general utilizan estas palabras para dirigirse a la población. El llamado a la nación y la ciudadanía suele ser una expresión muy común.

Verificación en la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional

Compañeros, diputado y diputados. Palabras utilizadas para referirse al resto de legisladores. Se dirigió a ellos señalando que deben asumir la responsabilidad de llegar a consensos para la aprobación de leyes. Repitió "compañeros" en 14 ocasiones, "diputado" en 12 y "diputados" 11.

Jóvenes. Pronunciada 11 veces. Expuso que cuando tenía 24 años aspiraba ser diputado, pero muchos le decían que debía esperar ya que lo consideraban muy joven. Logró su primera diputación en 2010 a sus 27 años. Su experiencia la relató para motivar a las nuevas generaciones a no desistir de sus aspiraciones.

También habló sobre la dificultad que enfrentan los jóvenes para acceder a oportunidades de educación, lamentando que muchos de ellos tienen un gran intelecto y talento, pero que no lo pueden explotar al no existir las condiciones necesarias. Ante esta situación, aseguró que hay iniciativas para implementar internet en todos los centros educativos y que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) esté presente en todo los departamentos del país.

El siguiente interactivo refleja cuáles fueron las palabras más expresadas por Tomás Zambrano. Entre más grande la palabra, mayor fue la cantidad de veces que la pronunció.

Te gustó este artículo, compártelo
Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

Ver más