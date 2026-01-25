“Congreso”, “pueblo” y “jóvenes”: las palabras de Zambrano en la primera legislatura

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, enfatizó que el nuevo parlamento será un espacio abierto a diversos sectores y llamó a los diputados a trabajar de manera conjunta en beneficio del país, durante su discurso en la instalación de la primera legislatura del período 2026-2030.EL HERALDO Plus contabilizó cuáles fueron las palabras más utilizadas por <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/tomas-zambrano-gracias-apoyo-respaldo-tienen-aqui-presidente-congreso-toma-posesion-nasry-asfura-PO29055318" target="_blank">Zambrano en su disertación</a>, que tuvo una duración de unos 27 minutos.