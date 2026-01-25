“Congreso”, “pueblo” y “jóvenes”: las palabras de Zambrano en la primera legislatura

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, enfatizó que el nuevo parlamento será un espacio abierto a diversos sectores y llamó a los diputados a trabajar de manera conjunta en beneficio del país, durante su discurso en la instalación de la primera legislatura del período 2026-2030. EL HERALDO Plus contabilizó cuáles fueron las palabras más utilizadas por Zambrano en su disertación, que tuvo una duración de unos 27 minutos.

Congreso. Pronunciada en 53 ocasiones. Resaltó su trayectoria cuando llegó al Congreso Nacional siendo asistente del exdiputado Rodolfo Zelaya, rememorando a la vez su experiencia como congresista a lo largo de 16 años. Asimismo, sostuvo que este parlamento aprobará la Ley de Empleo por Hora y otras leyes en pro de la educación y salud de la población. Por otra parte, afirmó que será un Congreso "provida y familia". Vamos y todos. "Vamos", manifestada en 26 ocasiones, y "todos" 17 veces. Con ambas palabras invitaba a los 128 diputados, incluido él mismo, a que asuman la responsabiidad de atender los problemas de la población desde el Poder Legislativo. Honduras y pueblo. "Honduras", repetida en 29 ocasiones y "pueblo" en 14. Zambrano y los políticos hondureños en general utilizan estas palabras para dirigirse a la población. El llamado a la nación y la ciudadanía suele ser una expresión muy común. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.