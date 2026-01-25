"Fuerzas Armadas han respetado la declaratoria del CNE", afirma Héctor Valerio

Tegucigalpa, Honduras.-El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio Ardón, aseguró este domingo 25 de enero que la institución militar ha actuado en apego a la Constitución de la República al respetar los resultados de las elecciones generales de Honduras.

Las Fuerzas Armadas han “respetado la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en cumplimiento de sus funciones constitucionales”, expresó el alto mando castrense, quien participó en la toma de posesión del nuevo alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, acto al que también asistió la Junta de Comandantes.