Cortes de energía eléctrica en Honduras de este martes 11 de noviembre

Las cuadrillas de la ENEE realizarán trabajos de mantenimiento a partir de las 8:00 de la mañana en algunos sectores y hasta las 4:00 de la tarde en otros

  • 10 de noviembre de 2025 a las 19:53
Los cortes de energía iniciarán a las 8:00 de la mañana en algunos sectores.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) compartió el listado de los cortes de energía eléctrica que se registrarán este martes 11 de noviembre en el territorio nacional.

La estatal eléctrica informó que las cuadrillas llevarán a cabo un mantenimiento general de las líneas de distribución, por lo que se suspenderá el servicio por varias horas.

Aquí el listado:

Distrito Central de 8:00 am a 4:00 pm

Parte del bulevar Suyapa, residencial La Hacienda, CIMEQH, edificio Abriendo Brecha, Mall Multiplaza, hotel Intercontinental, PriceSmart, Bolsa Hondureña de Valores, Banpaís, Agencias Panamericanas, Canon, Tecnisa, Tovar López y Asociados, Hondured Bulevar La Hacienda, hotel Minister, colonia Florencia Norte, CICH, colonia Florencia Oeste, Plaza Mónica, KFC, Pizza Hut, McDonald’s, Paseo Colonial y zonas aledañas.

Distrito Central de 9:00 a 3:00 pm

Residencial Palma Real, colonia Godoy, FHIS, edificio IPM, iglesia Amor Viviente, parte de la colonia Lomas de Toncontín y zonas aledañas.

Nacaome, Valle, de 8:00 am a 4:00 pm

Quebrada Honda, Las Mesas, aldea San Nicolás, desvío de La Llave, aldea Santa Bárbara, aldea La Ceibilla, El Avispero, Sonares, El Juancho, San Antonio de Las Guarumas, desvío El Tránsito, aldea El Tránsito, Llano Liso, El Refugio, La Baraja, aldea San Rafael, Paso Real, Rincón del Terrero, aldea El Talquezal, Puente 6 y 7, El Limón, El Guayabo #2, parte de Agua Fría, El Carreto, El Volcancillo, La Arada, Santa Lucía, Langue (Los Llanos, El Hato, Las Marías, Hato Nuevo, Calle a Luminapa, El Rincón), Las Lajas, Aduana El Amatillo, El Resbaloso, Paso Hondo, El Chorro, aldea Piedras Blancas, aldea Santa Rita, La Coyota, aldea Los Luises, Conchal, El Capulín, La Guacimada, El Pochote, El Monumento, La Torre, San Andrés, Guayabillas, Altos del Nancito, El Chorro, El Portillo, Los Almendros, Los Horcones, El Zapote, La Orilla, El Llano de Jesús, Las Lomas, El Junquillo, El Picacho, Santa Ana, El Platero, Resbaloso, Langue Centro, El Pital, El Hato, Luminapa, Los Llanos, Las Marías, Cementerio, parte de La Guasimada, El Hato, La Lucía, Candelaria, Picacho, San Francisco Número 2, La Rinconada, Tempisque, Goascorán, La Pital, El Chocolate, La Peña, El Rodeo, Agua Blanca, Las Uvas, La Puya, Sampito, Aramecina, Llano del Pueblo, El Tablón, Tierra Blanca, Papagayo, La Albordia, Mahoma, Solubre, Zacamil, Ojo de Agua, Talpetate, El Nance, Santa Lucía, El Pedregal, El Aguacate, Las Pozas, Los Terreros, La Laguna, El Coyote, El Chaparral, Macuelizo, Caridad, La Canadá, Las Delicias, El Terremoto, Los Vinos, El Cubulero, El Pozo Zarco, La Puerta Nacional, aldea La Laguna, Playitas, Huatales, La Sonora, El Trasmayo, Los Amates, Playa Grande, El Ojustal, Isla San Carlos, El Naranjo, El Aceituno, La Peña #2, aldea El Estero, El Candil, Alianza, barrio Mongolla, barrio Las Delicias, barrio Arriba, barrio Abajo, barrio El Cementerio, barrio El Centro, aldea San Pedro Calero, Calicanto, barrio El Estadio Caridad, Las Minitas, El Edén, Lauterique, El Ajuste, Cofradía, El Amate, Pueblo Chiquito, Las Lomitas, El Tejar, Aguanqueterique, Quebrada Honda, Barrancaray, Calichal, Caliche, La Quesera, Llano de Guaruma, Casa San Francisco, Centro Divina Providencia, Las Mesas, San Antonio del Norte, Agua Caliente, Matapalo, El Jícaro, Mercedes de Oriente, aldea Santa Rosita, Las Arada, Las Pitayas, Casa Nueva, San Juan de La Paz, El Rodeo, San José de Los Llanos, Los Horcones, El Ocotillo, Guajiquiro y zonas aledañas.

Municipio de Manto, Olancho, de 8:00 am a 4:00 pm

Parte del municipio de San Francisco de La Paz: aldea Tierra Blanca, Coyolar, Naranjal, Pie de la Cuesta, municipio de Guarizama, municipio de Manto, municipio de Silca, municipio de Salamá, municipio de Jano, municipio de Guata, municipio del Rosario, municipio de Yocón, municipio de La Unión, municipio de Mangulile y zonas aledañas.

San Pedro Sula de 8:00 am a 4:00 pm

LPT-L230: barrio La Guardia.

LPT-L232: colonia Prado Alto, colonia Prado, colonia Prado (Oeste), colonia Hernández (Este), barrio Paz Barahona (Oeste), barrio Paz Barahona (Sur).

INHDELVA SPS (Plantel Nike Factory), bomba de agua, familia Giacoman.

Colonia Villa Ernestina II, colonia Maranatha, colonia Perfecto Vásquez, colonia Brisas del Merendón (Brisas del Campo), colonia Miguel Ángel Pavón, Blue Warehouse 1, Tranycop, bodega Walmart, bodega Nestlé.

Santa Rosa de Copán de 9:00 am a 3:00 pm

Municipio de Tomalá, Lempira: casco urbano de Tomalá y las aldeas: Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconsillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, Santos Marquitos, San Pablo, Santo Domingo, aldea Nueva y los caseríos cercanos.

Municipio de Tambla, Lempira: casco urbano de Tambla y las aldeas: El Zarsal, San Francisco del Aceituno, Chorrera y los caseríos cercanos.

Municipio de Valladolid, Lempira: casco urbano de Valladolid y las aldeas: Agua Zarca, Chancoyote, Cordoncillo, El Socorro, Yupural, Gualcixe, Los Patios, Los Reales, La Hacienda, Tierra Blanca y los caseríos cercanos.

Municipio de La Virtud, Lempira: casco urbano de La Virtud y las aldeas: Catulaca, El Amatillo, El Cacahutal, El Limón, Guajiniquil, La Cuesta, La Haciendita, Trinidad, Los Hernández, San Francisco, San José y los caseríos cercanos.

Municipio de Mapulaca, Lempira: casco urbano de Mapulaca y las aldeas: El Sitio, Los Planes, Llano de la Hamaca, San Antonio y los caseríos cercanos.

Municipio de Gualcince, Lempira: casco urbano de Gualcince y las aldeas: Congolón, Guacual, Gualcea, Guatemalita, Quesungual, Santa Cruz, Santo Tomás, Santos Marcos Mora, Tenango, Tixila y los caseríos cercanos.

Municipio de Candelaria, Lempira: casco urbano de Candelaria y las aldeas: La Arada, San Francisco, San José, San Lorenzo y los caseríos cercanos.

Municipio de Virginia, Lempira: casco urbano de Virginia y las aldeas: Agua Zarca, Celilac, El Rodeo, Guaquincora y los caseríos cercanos.

Municipio de Piraera, Lempira: casco urbano de Piraera y las aldeas: Las Moras, Quisimaca, San Felipe, San Jerónimo, San José, San Pedro, San Sebastián, Guasquín, Pichigual y los caseríos cercanos.

Municipio de San Andrés, Lempira: casco urbano de San Andrés y las aldeas: Caona, Cenalaca, San José, San Simón, Santiago, Sosual, Sunsunlaca y los caseríos cercanos.

Colonia La Paz, Río Lindo de 9:00 am a 3:00 pm

Parte de colonia La Paz, barrio Abajo de Río Lindo, La Murcia, Borbotón, La Valencia, La Química, La Aurora, La Masica, La Calera, Los Hules, El Aguacate, colonia San Juan, San Antonio de Cortés, San José de Cordoncillo, La Chachona, El Sitio, Loma Larga, Nueva Granada, Tule, El Encanto, Limones, Aysa, Santa Rosita, Santa Rita, Guayas Agrías, servicio propio de subestación San Buenaventura.

La Ceiba, Jutiapa, Abalfate, Colón de 8:00 am a 4:00 pm

Aldea Cuyamel, aldea Corinto, aldea Sambo Creek, hotel Hellens, hotel Canadien, hotel Caribean, hotel Palma Real, aldea Granadita, aldea Roma, aldea Salitrán, aldea 28 de Julio, aldea Agua Dulce, aldea Siloé, aldea Cacao, aldea Agua Caliente, municipio Jutiapa, aldea Nueva Armenia, aldea El Dulce, aldea La Sirena, aldea Saltos, aldea Urraco, aldea El Portillo, aldea El Zapotal, aldea Quebrada Grande, aldea Belaire, aldea Cefalú, aldea California, aldea Piedras Amarillas, aldea Berlín, aldea La Másica, aldea Entelina, aldea La Danta 1 y 2, aldea Tómala, aldea Cantor, aldea Ilamapa, aldea Los Olanchitos, aldea Corralitos, aldea Ni Duermes, aldea El Cenizo, aldea Las Marías, aldea Santa Fe, aldea Aguacate Línea, aldea Papaloteca, aldea La Bomba, aldea Venus, aldea Nicaragua, aldea El Diamante de Sión, aldea Cerro Colorado, aldea Limeras, aldea Las Crucitas, aldea El Carbón, aldea Lis Lis, aldea Bejucales, generador La Gloria, aldea Las Flores, aldea Satal, aldea Arenalosa, aldea Cuyamel, municipio de Balfate, aldea San Luis, hospital Loma de Luz, aldea Lucinda, aldea Río Esteban, aldea El Bambú, aldea Río Coco.

Olanchito, Yoro, de 9:00 am a 4:00 pm

Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2, Trojas 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, aldea Calpules, aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo, colonia Guadalupe.

Olanchito (aldeas): Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos, Savana.

