CNE inicia revisión de 2,792 actas luego de bloqueos y perturbaciones

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 2,792 actas serán revisadas durante el proceso de escrutinio especial, tras acuerdos alcanzados por las comisiones del Partido Liberal y el Partido Nacional. "El acuerdo consiste solamente en tres puntos y es primero en que ambos partidos respaldan el escrutinio, sobre las 2,792 actas que correspondes a urnas que tienen inconsistencias y el mismo sistema las descarto", explicó el representante liberal de la comisión, Arístides Mejía. El exmagistrado electoral detalló que "el origen del problema del Partido Liberal que no quería comenzar el escrutinio es diferente a las razones de Libre, el nuestro era que había una confusión sobre la cantidad de esas actas que iban a escrutinio especial".

De acuerdo al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, inicialmente el órgano electoral iniciará con las más de 2,000 actas con inconsistencias y luego procederán con las que sean pedidas por los partidos políticos para revisión o recuento. "Una vez finalizado el escrutinio especial de las 2,792 se tiene que empezar con las inconsistencias que estamos reclamando que son 7,795", rectificó. La aprobación de las actas que de acuerdo a los partidos presentan algún tipo de inconsistencia deberá ser sometido a votación por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE). Tras más de una semana de retraso debido a los disturbios protagonizados por militantes de Libertad y Refundación (Libre) y los liberales, este jueves comenzó el proceso de verificación de las actas a las 3:34 de la tarde, tras alcanzarse acuerdos políticos entre los dos partidos aún en contienda.

Acuerdos alcanzados entre liberales y nacionalistas

Las comisiones designadas por los partidos Nacional y Liberal retomaron la noche del miércoles el diálogo político en torno al proceso postelectoral. Al cierre del encuentro, ambas delegaciones coincidieron en tres acuerdos clave orientados a destrabar el proceso y reducir la conflictividad. El primero es el respaldo al escrutinio especial de las 2,792 actas con inconsistencias. Como segundo punto, las comisiones instaron al Consejo Nacional Electoral a acelerar la revisión de las reclamaciones presentadas por los partidos políticos, insistiendo en que estas deben ser examinadas conforme a ley y dentro de los plazos establecidos, para evitar mayores retrasos en la declaratoria oficial -posterior al escrutinio especial-.