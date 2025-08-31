Clima seco para este lunes 1 de septiembre; habrá lluvias aisladas en oriente y sur

Tegucigalpa, Honduras.- El país amanecerá este lunes -1 de septiembre- con condiciones mayormente secas, según el pronóstico oficial del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Jeff Florez, pronosticador de turno, explicó que “proviniendo las condiciones secas en la mayor parte del país, sin embargo, debido a la humedad proveniente del Caribe, generan precipitaciones débiles para el área del oriente”.
El especialista indicó que durante la tarde y noche se prevé un cambio en las condiciones. “La humedad proveniente del Pacífico genera precipitaciones en la parte del sur occidente, sur y algunas áreas del centro”, agregó.
En cuanto al oleaje, Cenaos informó que en el litoral Caribe se espera un nivel de uno a tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca el oleaje alcanzará entre dos y cuatro pies.
Temperaturas
Respecto a las temperaturas, el informe detalló que la región occidental registrará máximas de 30 C° y mínimas de 15 C°.
En el centro del país se prevén máximas de 33 C° y mínimas de 18 C°. Mientras tanto, en el oriente las temperaturas oscilarán entre 33 C° de máxima y 20 C° de mínima.
La zona norte y la región sur serán las más cálidas, alcanzando hasta 38 C° de máxima y mínimas de 24 C°.
En el litoral atlántico se esperan máximas de 32 C° y mínimas de 26 C°, mientras que en la capital, Tegucigalpa, se pronostican temperaturas entre los 31 C° y los 18 C°.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).