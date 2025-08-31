Clima seco para este lunes 1 de septiembre; habrá lluvias aisladas en oriente y sur

Tegucigalpa, Honduras.- El país amanecerá este lunes -1 de septiembre- con condiciones mayormente secas, según el pronóstico oficial del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Jeff Florez, pronosticador de turno, explicó que “proviniendo las condiciones secas en la mayor parte del país, sin embargo, debido a la humedad proveniente del Caribe, generan precipitaciones débiles para el área del oriente”.

El especialista indicó que durante la tarde y noche se prevé un cambio en las condiciones. “La humedad proveniente del Pacífico genera precipitaciones en la parte del sur occidente, sur y algunas áreas del centro”, agregó.

En cuanto al oleaje, Cenaos informó que en el litoral Caribe se espera un nivel de uno a tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca el oleaje alcanzará entre dos y cuatro pies.