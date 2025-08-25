Lluvias y chubascos afectarán la zona norte y oriente este martes 26 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas para este martes -26 de agosto- estarán marcadas por la presencia de una vaguada en altura y el arrastre de humedad desde el mar Caribe, debido al viento acelerado del este y noreste, lo que provocará lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en varias regiones del país.
El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), dependiente de Copeco, informó que estas precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y se concentrarán principalmente en la región noroccidental, zonas de la región norte, áreas del centro y también en el oriente.
En el resto del país se prevé un clima mayormente seco, sin mayores probabilidades de precipitaciones para esta jornada.
En cuanto al estado del mar, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca se esperan olas de entre 2 y 4 pies, condiciones consideradas dentro de los parámetros normales para esta temporada.
Temperaturas por departamento
En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 19. En la región central se pronostica una temperatura máxima de 33 °C y una mínima de 20.
La región insular tendrá máximas de hasta 32 °C y mínimas de 28, mientras que la zona norte alcanzará los 35 °C, con mínimas de 24. El pronóstico para la región oriental indica una máxima de 32 °C y una mínima de 21.
Por su parte, la región sur reportará las temperaturas más altas, con máximas de hasta 39 °C y mínimas de 25. En la zona occidental se esperan máximas de 32 °C y mínimas de 15.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).