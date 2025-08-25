Lluvias y chubascos afectarán la zona norte y oriente este martes 26 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas para este martes -26 de agosto- estarán marcadas por la presencia de una vaguada en altura y el arrastre de humedad desde el mar Caribe, debido al viento acelerado del este y noreste, lo que provocará lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en varias regiones del país.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), dependiente de Copeco, informó que estas precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y se concentrarán principalmente en la región noroccidental, zonas de la región norte, áreas del centro y también en el oriente.

En el resto del país se prevé un clima mayormente seco, sin mayores probabilidades de precipitaciones para esta jornada.

En cuanto al estado del mar, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca se esperan olas de entre 2 y 4 pies, condiciones consideradas dentro de los parámetros normales para esta temporada.