Cinco restaurantes han sido cerrados por insalubres, según ministro de Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades gubernamentales dieron a conocer este lunes 5 de octubre la situación relacionada con la Semana Morazánica, así como las medidas de seguridad, las alertas declaradas en el territorio nacional y las condiciones climáticas previstas durante el feriado. El ministro de Comunicación y Estrategia, Héctor Ordóñez, informó que, en relación con la Semana Morazánica, se espera el desplazamiento de unas 500 mil personas, quienes dejarían una derrama económica de alrededor de 600 millones de lempiras. Por su parte, el ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, destacó el trabajo de las instituciones que forman parte del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).

"Quiero agradecer a más de 21 instituciones que conforman Conapremm y que van a dar seguridad a la población a nivel nacional", manifestó Sánchez. El funcionario detalló que alrededor de 33 mil hombres y mujeres se han desplazado a lo largo y ancho del territorio nacional, distribuidos en más de 1,600 puntos de control para brindar atención y seguridad durante el feriado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, informó que, hasta en las últimas horas, se han realizado más de 100 mil pruebas de alcoholemia a conductores. De igual manera, informaron que se han cerrado al menos cinco restaurantes que no cumplen con los requisitos de salubridad.

"Se han hecho inspecciones en venta de comidas y se han cerrado cinco restaurantes porque no cumplen con los requisitos mínimos de salubridad", aseguró el ministro de Copeco. Sánchez también señaló que durante los operativos se han brindado servicios de ambulancia y se han habilitado talleres móviles para atender a los viajeros que puedan presentar inconvenientes durante sus recorridos. "En la Semana Morazánica hacemos énfasis en que, si va a conducir, no tome; es con un solo propósito: que disfruten y regresen sanos y salvos a casa junto a su familia", recordó. El titular de Copeco también hizo un llamado a la población a mantener la prudencia ante las condiciones climáticas que se presentan durante esta temporada, especialmente en zonas donde pueden registrarse crecidas de ríos y quebradas.