Cinco restaurantes han sido cerrados por insalubres, según ministro de Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades gubernamentales dieron a conocer este lunes 5 de octubre la situación relacionada con la Semana Morazánica, así como las medidas de seguridad, las alertas declaradas en el territorio nacional y las condiciones climáticas previstas durante el feriado.
El ministro de Comunicación y Estrategia, Héctor Ordóñez, informó que, en relación con la Semana Morazánica, se espera el desplazamiento de unas 500 mil personas, quienes dejarían una derrama económica de alrededor de 600 millones de lempiras.
Por su parte, el ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, destacó el trabajo de las instituciones que forman parte del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).
"Quiero agradecer a más de 21 instituciones que conforman Conapremm y que van a dar seguridad a la población a nivel nacional", manifestó Sánchez.
El funcionario detalló que alrededor de 33 mil hombres y mujeres se han desplazado a lo largo y ancho del territorio nacional, distribuidos en más de 1,600 puntos de control para brindar atención y seguridad durante el feriado.
Asimismo, informó que, hasta en las últimas horas, se han realizado más de 100 mil pruebas de alcoholemia a conductores.
De igual manera, informaron que se han cerrado al menos cinco restaurantes que no cumplen con los requisitos de salubridad.
"Se han hecho inspecciones en venta de comidas y se han cerrado cinco restaurantes porque no cumplen con los requisitos mínimos de salubridad", aseguró el ministro de Copeco.
Sánchez también señaló que durante los operativos se han brindado servicios de ambulancia y se han habilitado talleres móviles para atender a los viajeros que puedan presentar inconvenientes durante sus recorridos.
"En la Semana Morazánica hacemos énfasis en que, si va a conducir, no tome; es con un solo propósito: que disfruten y regresen sanos y salvos a casa junto a su familia", recordó.
El titular de Copeco también hizo un llamado a la población a mantener la prudencia ante las condiciones climáticas que se presentan durante esta temporada, especialmente en zonas donde pueden registrarse crecidas de ríos y quebradas.
"En esta época hay lluvias y es necesario hacer un llamado a la prudencia, porque cuando una quebrada esté crecida no se debe cruzar", recalcó.
"Yo quiero aprovechar este espacio para pedirle a la población que salga a disfrutar con responsabilidad y que tenga conciencia de que es una responsabilidad compartida", expresó Reinaldo Sánchez.
En tanto, Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, explicó que durante esta temporada se esperan lluvias principalmente en la zona fronteriza con El Salvador.
"Los acumulados que se esperan en el sur y occidente serán de unos 30 milímetros", detalló el especialista en meteorología.
Asimismo, explicó que en otras zonas del país se prevén acumulados de hasta 10 milímetros, con mayores cantidades de lluvia en sectores montañosos.
Ante estas condiciones, Argeñal recomendó a los viajeros programar sus desplazamientos durante las primeras horas del día, debido a que durante la tarde y noche podrían registrarse lluvias y derrumbes que podrían obstaculizar la libre circulación.
"Yo quiero pedirle a la población que pueda viajar en horas de la mañana, ya que en horas de la tarde y noche se pueden presentar lluvias y derrumbes que pueden obstaculizar la libre circulación", indicó el titular de Copeco.