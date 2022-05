Célfida Bustillo renuncia a participar en nuevas elecciones en Duyure

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A tres días para que se celebren nuevamente las elecciones a nivel municipal en Duyure, Choluteca, Célfida Bustillo, una de las candidatas, ha decidido renunciar a competir en las urnas.

Bustillo -quien fungió como alcaldesa durante 16 años- buscaba la reelección de la mano del Partido Nacional y resultó electa en las pasadas elecciones generales de noviembre de 2021 con 1,223 votos a su favor, sin embargo, al haber participado 186 electores que viven en Nicaragua, se desestimaron los resultados, por lo que el caso fue llevado hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Fue en esta instancia donde se decidió que lo correcto era repetir las elecciones, esta vez sin la participación de personas ajenas al municipio, pero según Bustillo, ella ya ganó y no pretender ponerlo en cuestión.

“Yo ya me presenté a esas elecciones, por qué me convertiría en parte de ese acto de violación y corrupción. No por temor, sino porque estoy de lado de esos hondureños que hoy se están llevando sus derechos constitucionales”, dijo en enero y este miércoles ha reiterado su postura al acudir ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para renunciar al proceso.

“Estoy exigiendo al CNE que mi fotografía no aparezca en esas papeletas, porque no voy a avalar esas elecciones ilegales, que son violatorias. Desautorizo que se use ni mi nombre, ni mi fotografía ni la de mi partido en esas elecciones”, dijo frente a los medios de comunicación. “En este CNE no quisieron reconocer mi triunfo; lógicamente esto ha marcado división en mi municipio, no saben el odio, el daño que se ha generado y yo no quiero ser partícipe, por eso llamo a mi pueblo y les pido paz, dejen esa confrontación”, agregó.

Además, denunció agresiones verbales contra ella, su familia y sus seguidores por parte de sus opositores y amenazó con llevar su denuncia a nivel internacional.