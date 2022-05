“Esas preocupaciones nos la pudo haber manifestado (...) anoche hablamos”: canciller Reina tras roce con embajadora de EEUU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el roce generado en Twitter entre la embajadora de Estados Unidos en Honduras y el canciller Enrique Reina, este último aseguró este miércoles que no hay que considerar la diferencia de posiciones como una amenaza a las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Hay que dejar cualquier temor de que la relación se complique, al contrario, yo creo que mantenemos un lenguaje muy franco con Estados Unidos y dignidad en nuestra relación”, comenzó diciendo Reina durante una entrevista con HRN.

Sin embargo, sostuvo su postura mostrada en Twitter, asegurando que “una opinión en un momento tan delicado en el que se busca generar acuerdos con las compañías energéticas puede generar espacios que no son los más adecuados y por eso nos comunicamos con ella (con la embajadora), muy cordialmente, anoche hablamos y le comunicamos que estas negociaciones se deben mantener en los niveles adecuados, porque cualquier expresión pública genera mecanismos que pueden entorpecer lo que se está negociando para el futuro del país”.

De igual forma, criticó que Laura Dogu haya usado la red social para exponer su preocupaciones, en lugar de decirlas en las múltiples reuniones sostenidas con los funcionarios del gobierno hondureño.

“Esas preocupaciones nos la pudo haber manifestado, sé que se estuvo reuniendo todos estos días con varios ministros entre ellos la ministra Moncada (de Finanzas) y el ministro Barquero (Desarrollo Económico), pero son políticas de carácter interno y precisamente por eso el Congreso Nacional lo está discutiendo, las fuerzas políticas existentes y además se está negociando”, cuestionó.

El canciller recordó que existe un gran compromiso por parte de la presidenta Xiomara Castro para resolver la crisis energética del país y destacó que: “El tema de la energía es un tema fundamental, que nos agobia en las finanzas del Estado, tiene su impacto en la inversión... Si la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sigue operando de la forma en la que lo hace, con los costos de energía tan altos, eso sí va a impactar en que no llegue energía al país y además, no nos permite destinar grandes recursos que podríamos destinar a programas sociales”.

Reina también dijo que el tema energético no es algo que se haya discutido hasta ahora, sino que ha sido un punto prioritario incluso en reuniones con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, entre otros funcionarios del país norteamericano.

“En una relación uno habla de manera franca y clara y eso es lo más importante, pero armonía y buena relación no indican que no deba haber franqueza y claridad, no indica que no deba haber dignidad. También es una dinámica en un Estado que funciona normalmente, lamentablemente en Honduras hemos olvidado cómo funciona un Estado soberano, siendo franco con los amigos, pero tenemos una relación del mejor nivel y la seguiremos teniendo”, enfatizó.