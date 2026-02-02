Canciller de Honduras es consultada si se mantendrán relaciones con China

La plenipotenciaria destacó que ya hubo una primera reunión con el embajador chino en Honduras, Yu Bo , por lo que esta relación diplomática continuaría.

Tegucigalpa, Honduras.- Mireya Agüero , canciller del país, fue consultada este 2 de febrero si Honduras mantendrá sus relaciones diplomáticas con la República Popular China o retornará Taiwán a Tegucigalpa .

De hecho, EL HERALDO conoció tras la asunción de Nasry Asfura que el presidente terminaría declinándose por Pekín en lugar de Taipei, algo que trasladó un alto funcionario del gobierno a este rotativo.

“No se está haciendo ningún análisis, estamos esperando poder sentarnos con el embajador de China para planear el futuro”, dijo Agüero.

Agregó que “ya hablamos con el embajador de China para sentarnos a revisar los convenios y todo lo que fue realizado en el gobierno saliente, a partir de eso construir el futuro”.

Finalmente reafirmó que ha recibido poca información desde que asumió el cargo.

“Nosotros desafortunadamente y hay que decirlo, hemos recibido información muy escueta en los temas de política exterior y por eso me estoy reuniendo con los embajadores acreditados en Honduras para poder ir armando estas agendas bilaterales”, sentenció.