Cambian al vocero de la Secretaría de Seguridad; Wilber Mayes Ríos sale del cargo

Tegucigalpa, Honduras.- El comisionado de Policía, Wilber Mayes Ríos, dejó oficialmente el cargo de director de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad (portavoz), según confirmó la institución mediante un comunicado divulgado este lunes 21 de septiembre.
Mayes Ríos se desempeñó durante alrededor de siete meses como enlace oficial de la Policía Nacional con los medios de comunicación, periodistas y comunicadores, desde donde brindó información relacionada con acciones y temas de seguridad en el país.
El comisionado asumió la Dirección de Comunicación Estratégica el 9 de febrero de 2026, luego de desempeñarse como jefe de la Regional No. 5 de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
Durante su permanencia en el cargo representó a la Policía Nacional en distintos espacios informativos y actividades institucionales, además de supervisar acciones vinculadas con la comunicación interna y externa de la institución.
Con su salida, la Dirección de Comunicación Estratégica será asumida por el comisionado de Policía Lennin René Pineda Bocanegra, quien ocupará el puesto de director y portavoz de la institución.
Por su parte, Mayes Ríos pasará a desempeñarse en la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, ubicada en El Ocotal, Francisco Morazán.
Razones
La Secretaría de Seguridad indicó que los cambios forman parte de los procesos ordinarios de organización y fortalecimiento institucional, orientados a optimizar el desempeño de las distintas dependencias policiales.
"A partir de la fecha, se oficializan cambios en las jefaturas y direcciones de distintas dependencias policiales, como parte de los procesos de organización y fortalecimiento institucional", indica el comunicado.
La Dirección de Comunicación Estratégica tiene entre sus funciones coordinar la comunicación institucional, canalizar entrevistas de autoridades de la Secretaría y la Policía, brindar información autorizada a los medios y organizar conferencias de prensa.