Cambian al vocero de la Secretaría de Seguridad; Wilber Mayes Ríos sale del cargo

Tegucigalpa, Honduras.- El comisionado de Policía, Wilber Mayes Ríos, dejó oficialmente el cargo de director de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad (portavoz), según confirmó la institución mediante un comunicado divulgado este lunes 21 de septiembre.

Mayes Ríos se desempeñó durante alrededor de siete meses como enlace oficial de la Policía Nacional con los medios de comunicación, periodistas y comunicadores, desde donde brindó información relacionada con acciones y temas de seguridad en el país.

El comisionado asumió la Dirección de Comunicación Estratégica el 9 de febrero de 2026, luego de desempeñarse como jefe de la Regional No. 5 de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Durante su permanencia en el cargo representó a la Policía Nacional en distintos espacios informativos y actividades institucionales, además de supervisar acciones vinculadas con la comunicación interna y externa de la institución.