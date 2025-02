Beatriz Valle y Gerardo Torres protagonizan pelea en redes: “vos sos defensor de narcos”

1 Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal, Beatriz Valle, y el vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres, protagonizaron una pelea en redes sociales a raíz del video que revela una reunión entre narcotraficantes y el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Armando Zelaya Rosales. 2 La discusión surgió ante las declaraciones del fiscal general, Johel Zelaya, a quién le consultaron qué acciones se tomarán tras la divulgación del narcovideo donde figura Carlos Zelaya. 3 El fiscal respondió diciendo “cuando ustedes me hacen esa pregunta, veo que es más un tema político. ¿Saben cuándo fue ese video? En el 2013; no es fácil, no es fácil llegar a descubrir la verdad, pero la verdad la va a saber el pueblo hondureño”.

4 Esta postura fue criticada por la parlamentaria, recordando que el narcovideo revela cómo en esa reunión se acordó la recaudación de fondos para financiar las campañas políticas del partido Libertad y Refundación (Libre), al cual ella antes pertenecía. 5 “La verdad está en el video. Carlos Zelaya, Carlos Muñoz y Adán Funes conspiraron con narcotraficantes para el financiamiento de la campaña de Xiomara Castro en 2013 y la mitad era para el comandante ¿Qué más quiere el Fiscal? Eso se llama FLAGRANCIA...”

6 En ese sentido, Torres respondió a la publicación de X de Valle, citando la frase “un buen hombre (o buena mujer) puede ser devorada por la ambición” atribuida a Charles de Montesquieu. Además, agregó “siempre puede haber un camino de retorno”. 7 Además, anexó una publicación de Valle del año 2016 en la cual ella expresaba su apoyo a Zelaya Rosales destacando su labor como coordinador dentro de Libre. De igual forma, en esa publicación expresaba su apoyo de ser parte del movimiento interno M-28, del cual era coordinador “Carlón”.

8 “Eso no es una negación, Gerardo. El video ahí está y es completamente condenable. Dejá de defender lo indefendible”, contestó Beatriz Valle ante los comentarios de Torres. 9 Torres alargó la discusión recordando que tanto el narcovideo como el post de Valle fueron en el pasado. “Vos sos la que te pasaste al lado de los indefendibles”, mencionó Torres haciendo alusión a que Valle se unió al Partido Liberal el año pasado.

10 Ante los señalamientos de Torres, arremetió con más contundencia, comentando que la denuncia al Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos responde a que cumplen órdenes de narcotraficantes. 11 “Vos sos defensor de narcos, yo no sé nada de eso, excepto ese video que llena de vergüenza a quienes no defendemos lo indefendible. Aunado a la denuncia del tratado de extradición con USA. No queda nada más que decir que ustedes le cumplen a los narcos ¿Y Adán Funes? ¿Ahora es tu amiguis?”, criticó Valle.

12 Torres no se quedó callado, por lo que procedió a replicar diciendo: “¿Quién es el presidente de tu partido? No está tu candidato a la presidencia Jorge Cálix rodeado en toda su familia de narcos? ¿cuántos diputados liberales o alcaldes son narcos o financiados por ellos? me mencionas a uno a mí... pero vos estás rodeada querida Bea”. 13 La parlamentaria aseguró que ella no defiende a ningún narcotraficante y que está de acuerdo en que todos sean extraditados, culpando al mismo tiempo que esto dejará de ocurrir porque las extradiciones hacia Estados Unidos después del 28 de febrero, fecha en la que finaliza el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos.

Sobre el narcovideo