Beatriz Valle denuncia amenazas de Luis Redondo y expone algunos de sus mensajes

Ante esto, Valle respondió escribiendo: “Hacé lo que tengás que hacer, yo puedo demostrar con hechos mis palabras. No voy a retirar nada... Esa es mi opinión sobre vos y la de miles de hondureños, todo lo que digo es cierto y demostrable, así que compañero, haga lo que tenga que hacer”.

La diputada por el departamento de Francisco Morazán hizo públicas las presuntas amenazas y agregó: “Ve, el de facto me escribe para amenazarme a saber con qué... ¿será que ya no hay libertad de expresión? Así son los dictadorzuelos que hacen pero no aguantan las consecuencias”.

Y en un siguiente tuit enfatizó: “Sostengo TODO lo que he expresado públicamente sobre @Lredondo. No me retracto y todo lo que he dicho puedo probarlo aquí y en cualquier parte. Dejá de amenazarme, que yo ya pasé por donde asustan. ¡DE FACTO!”.