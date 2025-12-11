Roosevelt Hernández a Xiomara Castro: "Nos sentimos orgullosos de formar parte de su gobierno"

Tegucigalpa, Honduras.- Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, está por concluir en el presente mes de diciembre su período como titular de la institución castrense y dijo estar agradecido con la presidenta Xiomara Castro. Durante la celebración del bicentenario de las FF AA, Hernández afirmó que ha sido un honor formar parte del gobierno de Castro Sarmiento.

Hernández también extendió su agradecimiento a los titulares del Poder Judicial y Legislativo, Rebeca Ráquel Obando y Luis Redondo, respectivamente. "Quiero aprovechar para agradecer a los tres ciudadanos que representan los tres poderes del Estado por su respeto a la institucionalidad a nuestras Fuerzas Armadas", dijo. Añadió: "A usted señora presidenta, especialmente, nos sentimos orgullosos de formar parte de su gobierno el cual hemos seguido esas líneas estratégicas y que ha venido a contribuir y a propiciar ese ambiente de paz, seguridad y tranquilidad".

Afirmó que esa paz y tranquilidad que ha dado la administración Castro "es necesaria para lograr ese progreso individual y colectivo; familiar y comunitario. Nosotros hemos sido testigos porque hemos sido respetuosos gracias a esa política estratégica por los derechos humanos y ese acercamiento hacia nuestro pueblo".