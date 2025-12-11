Roosevelt Hernández a Xiomara Castro: "Nos sentimos orgullosos de formar parte de su gobierno"

Hernández también extendió su agradecimiento a los titulares del Poder Judicial y Legislativo, <b>Rebeca Ráquel Obando</b> y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-2025-luis-redondo-por-que-no-salio-reelecto-diputado-cortes-congreso-GH28583270" target="_blank">Luis Redondo</a></b>, respectivamente. "Quiero aprovechar para agradecer a los tres ciudadanos que representan los tres poderes del Estado por su respeto a la institucionalidad a nuestras Fuerzas Armadas", dijo. Añadió: "A usted señora presidenta, especialmente, nos sentimos orgullosos de formar parte de su gobierno el cual hemos seguido esas líneas estratégicas y que ha venido a contribuir y a propiciar ese ambiente de paz, seguridad y tranquilidad".