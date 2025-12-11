  1. Inicio
Roosevelt Hernández a Xiomara Castro: "Nos sentimos orgullosos de formar parte de su gobierno"

Roosevelt Hernández también agradeció a los titulares del Poder Judicial y Legislativo, Rebeca Ráquel Obando y Luis Redondo

Roosevelt Hernández fue elegido por Xiomara Castro como titular de las FF AA en diciembre de 2023.

Foto: Cortesía FF AA

Tegucigalpa, Honduras.- Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, está por concluir en el presente mes de diciembre su período como titular de la institución castrense y dijo estar agradecido con la presidenta Xiomara Castro.

Durante la celebración del bicentenario de las FF AA, Hernández afirmó que ha sido un honor formar parte del gobierno de Castro Sarmiento.

Hernández también extendió su agradecimiento a los titulares del Poder Judicial y Legislativo, Rebeca Ráquel Obando y Luis Redondo, respectivamente.

"Quiero aprovechar para agradecer a los tres ciudadanos que representan los tres poderes del Estado por su respeto a la institucionalidad a nuestras Fuerzas Armadas", dijo.

Añadió: "A usted señora presidenta, especialmente, nos sentimos orgullosos de formar parte de su gobierno el cual hemos seguido esas líneas estratégicas y que ha venido a contribuir y a propiciar ese ambiente de paz, seguridad y tranquilidad".

Afirmó que esa paz y tranquilidad que ha dado la administración Castro "es necesaria para lograr ese progreso individual y colectivo; familiar y comunitario. Nosotros hemos sido testigos porque hemos sido respetuosos gracias a esa política estratégica por los derechos humanos y ese acercamiento hacia nuestro pueblo".

Finalmente puntualizó que las FF AA quedarán "en la historia de estar bajo el mando de la primera mujer comandante general de nuestras Fuerzas Armadas y presidenta constitucional de la nación".

Este 31 de diciembre, Roosevelt Hernández se retirará de la institución castrense tras cumplir los 35 años de servicio.

