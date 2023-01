Bancada del PSH revela a qué aspirantes a la Corte Suprema de Justicia no apoyará

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras una larga reunión en la víspera de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) reveló a qué candidatos no apoyarán con su voto para integrar los 15 magistrados.

En el escrito, argumentaron que los notarios mencionados a continuación no reunieron los criterios de evaluación técnica que implementaron para conformar los perfiles más idóneos.

2. Nuestra Bancada, se encuentra en proceso de una discusión de cada uno de los perfiles de uno de los candidatos (as), en donde, se tomaron como base los criterios de integridad personal, ética profesional, capacidad técnica e idoneidad,con el objetivo de conformar una Corte Suprema de Justicia, que genere la confianza necesaria al pueblo hondureño, en cuanto, a la impartición de justicia a todos los niveles.

1. Habiendo recibido el Congreso Nacional de la República de parte la Junta Nominadora, la nómina de 45 candidatos (as) para integrar la próxima Corte Suprema de Justicia, en primer lugar, reconocemos el excelente y valiente trabajo que fue desarrollado.

4. Por lo anterior, luego de un proceso de análisis exhaustivo, la Bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha considerado hasta el momento, que los siguientes candidatos (as), no contarán con el voto de nuestros diputados, con lo cual, aclaramos, que no es una descalificación en términos personales, sino que, es una decisión basada en los criterios de evaluación técnica que hemos implementado, para conformar los perfiles más idóneos.

1. Anny Belinda Ochoa Medrano

2. Danelia Ferrera Turcios

3. Nelson Danilo Mairena Franco

4. José María Díaz Ávila

5. Edin Yobanu de la O Ramos

6. Yuri Fernando Melara Berlioz

7. Daniel Arturo Sibrián Bueso

8. Wagner Vallecillo Paredes

9. Luis Fernando Padilla Castellanos

10. Sonia Marlina Dubón Villeda

11. Odalis Aleyda Nájera Medina

