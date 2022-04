Ana García: Defensa de JOH tendría estrategia en caso de que “Tony” declare en su contra

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante el escenario de que “Tony” Hernández declaré en contra de su hermano Juan Orlando Hernández, la ex primera dama, Ana García, declaró que en ese tema no se involucrará, pero adelantó que los abogados ya tienen lista una estrategia.

Juan Antonio “Tony” Hernández, exdiputado hondureño y hermano de Juan Orlando Hernández, podría ser un testigo clave en el juicio del expresidente de Honduras, así lo aseguró su defensa.



El abogado Raymond Colón, durante una entrevista a Telemundo, horas después de la llegada del exmandatario a la ciudad de Nueva York, dijo que están esperando el testimonio de “Tony” Hernández, el as bajo la manga de las agencias acusadoras, pues él podría confirmar cada una de las imputaciones si negocia una reducción de las penas que le impusieron y se ofrece como testigo en el juicio que se avizora.

Ante este escenario, la esposa de JOH, aclaró que “ese es un tema sobre el cual yo no me voy a pronunciar, no tengo información de ello”.

Pero “lo que sí es importante es que los abogados tienen una estrategia de defensa que van a ir desarrollando”, concluyó.



HERMANOS HERNÁNDEZ ANTE LA JUSTICIA

‘Tony’ Hernández Alvarado fue condenado el año pasado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos por ser catalogado como narcotraficante.

Finalmente, y luego de varios aplazamientos a la lectura de sentencia, el juez Kevin Castel, quien ha llevado el caso desde su captura en noviembre de 2018, condenó a ‘Tony’ a pasar el resto de su vida en la cárcel.



Mientras tanto, JOH compareció en su primera audiencia de presentación ante una corte penal de Manhattan, en Nueva York.

Posteriormente, la representante del gobierno identificada como AUSA Elinor Tarlow comunicó que su próxima audiencia sería programada para el 10 de mayo a las 11:00 a. m. hora local.