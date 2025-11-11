Organizaciones denuncian escalada de acciones antisindicales del gobierno de Libre

Tegucigalpa, Honduras.— Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron lo que califican como la peor escalada de acciones antisindicales de un gobierno hondureño en los últimos años, señalando atropellos y hostigamientos contra sindicatos públicos, en particular el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop). La denuncia fue presentada por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) y la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), tras recibir testimonios de miembros del Sitrainfop que aseguran ser objeto de persecución política. De acuerdo con las organizaciones, los reportes apuntan a presiones, amenazas y acciones de desarticulación sindical que, según los denunciantes, serían impulsadas desde estructuras cercanas al Partido Libertad y Refundación (Libre). Dina Meza, presidenta de la Asopodehu, reveló que "se está atacando al sindicato del Infop y a otros sindicatos a los que el gobierno los está asaltando".

Las presuntas irregularidades se están presentando en el Comité Nacional de Prevención Contra Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev), en el Consejo Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, entre otros; espacios cívicos que pertenecen a las organizaciones de sociedad civil y que desde el gobierno están siendo vulnerados.

Maquinaria estatal

Meza declaró que "se está despidiendo gente y tenemos información que hay más de 40 personas contratadas sin el concurso adecuado, tal como dice el contrato colectivo del Infop; es una de las razones por las cuales están despidiendo ilegalmente a Antolino Díaz, presidente del sindicato de esa institución". Lamentó que se esté utilizando "toda la maquinaria estatal para arremeter contra este sindicato, que es emblemático en el país, y con respecto a la contratación de esas 40 personas, estas estarían siendo colocadas con el objetivo es desmantelar al sindicato y armar otro sindicato paralelo". Los recién llegados al Infop, habrían sido contratados sin pasar por los respectivos concursos laborales y sin tener las capacidades para desempeñar los cargos dentro de la institución.