¿Adhesión a la CAF es tan importante como para paralizar las sesiones en el Congreso Nacional?

“Es una situación inédita que no haya una convocatoria. En algún momento esta situación se volverá insostenible y es ahí donde hay que ver qué estrategia tiene Libre y la estrategia que tengan los partidos de oposición, pero esto no es tan relevante”, analizó la socióloga Julieta Castellanos.

EL HERALDO abordó a varios analistas políticos para analizar la crisis en el Legislativo, que cumplió más de 21 días sin sesionar solo porque no conquistan los 65 votos para que el país forme parte de este banco.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las sesiones del Congreso Nacional no deberían estar paralizadas solo porque el oficialismo quiere forzar la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento ( CAF ), consideraron expertos.

Para el analista Edgar Soriano, el Congreso está en un espacio de consensos, pero es claro que ya hay que tomar una decisión toral. “Honduras debe buscar ciertas alternativas para traer beneficios, pero ningún proyecto de ley debe paralizar el funcionamiento parlamentario, definitivamente que no”, declaró.

Para el exsecretario de Finanzas y ahora diputado del Partido Nacional, Marco Midence, lo de la Corporación Andina es una situación que pasa a un segundo plano porque hay problemas más importantes en el país como la emergencia que pasa el sector agro.

También fue determinante en su postura de que la CAF es un banco caro (más de L 11 mil millones para adherirse) y que Honduras tiene mejores opciones. “Nosotros tenemos carteras significativas e históricas como Banco Mundial y el BID. No está mal buscar otros espacios de créditos, pero no entendemos por qué buscar más recursos si lo que tenemos no se ha ejecutado en su mayoría”, acotó.