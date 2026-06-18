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Abogado Francisco Pascua denuncia persecución y amenazas ante la DPI y Conadeh

De acuerdo con información, el Ministerio Público ya tendría conocimiento del caso para iniciar las investigaciones correspondientes

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 21:09
Abogado Francisco Pascua denuncia persecución y amenazas ante la DPI y Conadeh

El abogado Francisco Pascua Cantarero firma este jueves un acta de consentimiento para la recepción de información ante el mecanismo de protección, tras presentarse en el Conadeh para denunciar amenazas y hechos que ponen en riesgo su vida.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El abogado penalista Francisco Pascua anunció que el pasado jueves presentó una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la Secretaría de Derechos Humanos al considerar que está siendo víctima de amenazas y persecución a raíz de sus posturas legales sobre decisiones opacas y el manejo de recursos públicos durante la administración anterior.

La denuncia fue presentada después de que, el martes 16 de junio, Pascua reportara ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) el robo de varias pertenencias de su vehículo, cuando se encontraba en el centro comercial Lomas del Bulevar, en el bulevar Morazán de la capital, luego de salir de una audiencia en los juzgados de criminalidad organizada.

En la denuncia interpuesta ante la DPI, el abogado indicó que del automotor le sustrajeron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y un arma de fuego registrada legalmente a su nombre.

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Según el profesional del derecho, al salir de la audiencia se percató de que dos sujetos que se conducían en una motocicleta le daban seguimiento de forma sigilosa. Posteriormente los perdió de vista e ingresó al centro comercial para atender otros asuntos. Al regresar encontró su vehículo violentado.

Detalle de los daños ocasionados en la cerradura del vehículo del abogado Francisco Pascua, como parte de las evidencias presentadas en la denuncia.

Detalle de los daños ocasionados en la cerradura del vehículo del abogado Francisco Pascua, como parte de las evidencias presentadas en la denuncia.

 (Foto: EL HERALDO )

Pascua aseguró que, de acuerdo con personas que presenciaron lo ocurrido, los individuos permanecieron durante varias horas en el lugar antes de forzar el automotor y sustraer varias pertenencias.

“Yo permanecí en el lugar por más de seis horas. Cuando regresé encontré destruido el llavín de la puerta del conductor y observé que el interior del vehículo había sido registrado. Posteriormente me percaté de varias pertenencias sustraídas”, relató. “Algunas personas que se acercaron me manifestaron que quienes cometieron el hecho permanecieron durante horas en la zona antes de abrir el vehículo y cometer el robo”, agregó.

El abogado también denunció que, desde hace varios meses, en distintas ocasiones y durante horas de la madrugada, personas desconocidas han llegado hasta su vivienda para tomar fotografías de su vehículo y de la residencia, hechos que —según indicó— quedaron registrados en cámaras de seguridad.

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“Desde hace varios días he notado que se me ha dado persecución de forma sigilosa; incluso algunas personas han llegado hasta mi vivienda a tomar fotografías”, precisó. “Pongo estas denuncias para sentar un precedente de lo que está pasando, no para recibir beneficios del Estado”, agregó.

Pascua, catedrático universitario, afirmó que la persecución comenzó meses atrás y la atribuye directamente a sus posturas y criterios jurídicos sobre decisiones opacas, legalidad y manejo de recursos públicos durante la administración anterior.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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