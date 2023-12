Más de 320,000 hondureños fueron detenidos en Estados Unidos y México

Afortunadamente el 20 de diciembre se reencontró con su esposa e hijas en Los Ángeles, California. Lo que vivió Wilmer en la ruta migratoria es algo que nunca se lo imaginó. “Si me hubiesen dicho todo lo que iba a pasar no lo hubiera intentado, gracias a Dios pasé, pero si no lo hubiera hecho no lo hubiera vuelto a intentar”, dijo.