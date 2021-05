Exclusiva: Por geopolítica gobierno de Honduras no compró vacuna china Sinovac

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras la población clama por una vacuna contra el covid-19, el gobierno ignora los esfuerzos que vienen realizando las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con la representación del gobierno de China en Costa Rica para la adquisición de la vacuna Sinovac.

Francisco Herrera, rector de la UNAH, aseguró a EL HERALDO que desde comienzos de la pandemia la universidad le está metiendo el hombro a la Secretaría de Salud (Sesal) y al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), sin embargo, este esfuerzo es muy poco reconocido por los administradores de la crisis.

Lamentó que quienes manejan la situación no se dejan ayudar. Recordó que para apoyar en la lucha contra la pandemia, desde el año pasado las autoridades universitarias vienen haciendo contacto con personas de China y gracias a ello primero ofrecieron el uso de una plataforma tecnológica para el diagnóstico rápido de los casos de covid-19, pero el gobierno no aceptó.

Luego la universidad hizo contactos, a través de Chile para obtener la vacuna china, “incluso nos pidieron participar en la fase tres, pero nuevamente dijeron que no por razones geopolíticas”. Si se hubiere participado ya tendríamos un montón de inmunizantes aquí, sostuvo el rector.

Asimismo, informó que hace mes y medio envió a Costa Rica a los vicerrectores Julio Raudales y Ayax Irías a una reunión con los representantes de la embajada de China en San José porque “estábamos buscando acercamiento con el tema de la vacuna, pero tampoco el gobierno le dio seguimiento y difusión a esta iniciativa y ahora es que quieren traer una oficina de negocios”.

En esta historia de la vacuna china “me molesta mucho cuando escucho al ministro Carlos Madero diciendo que habían ido a El Salvador porque allá les estaban ayudando para poder hacer contactos con China y ahora dice el presidente que va a ver si puede poner una oficina de negocios y no sé cuántas cosas más”, deploró el rector.

Sobre la falta de interés en la compra de vacunas de China, Herrera respondió: “Lastimosamente ninguno, ni siquiera crédito dan, ni mencionan a la universidad”.

Hace dos meses “tuvimos otro acercamiento con unos broker”, específicamente Calipso que es un intermediario de los chinos para ver cómo era el procedimiento de compra. “Ellos me dijeron que si por favor podrían tener una conversación con la gente del gobierno para poder traer la vacuna Sinovac, yo me contacté con el gobierno. Ellos se reunieron, pero después de eso ya no hubo más comunicación”, detalló Herrera.

Según el rector, luego los representantes de Calipso le llamaron preguntándole qué pasó con el seguimiento, “y les dije: ‘yo solo facilité un interlocutor para que se pusieran de acuerdo, yo no tengo autoridad para dirigir compras o algo que se parezca’”.

Recordó que gracias a la UNAH el gobierno adquirió un lote de 4.2 millones de vacunas Sputnik. “Fuimos nosotros a través de los contactos académicos que se lograron los compromisos, no se han concretado, no sabemos ahora por qué, siempre dicen que vienen 40 mil dosis, si embargo no aparecen. Tengo entendido que eso sí se logró formalizar y firmar”.

Honduras no puede quedarse solamente con lo de Covax “porque por estar que no se puede por razones geopolíticas, entonces nos estamos quedando sin ninguna vacuna. Es vergonzoso que El Salvador, siendo un país la quinta parte del tamaño nuestro, nos esté dando vacunas”, criticó Herrera.

Oficina comercial

El excanciller Ernesto Paz Aguilar es del criterio que si la apertura de una oficina comercial “es para presionar a los aliados de Honduras, a Taiwán y Estados Unidos, para que nos proporcionen las vacunas, pues enhorabuena”.

El exdiplómático fue enfático al aseverar que “en este tipo de negociaciones, uno tiene que remitirse a la realidad concreta; ya los sentimentalismo o las orientaciones de tipo ideológico pasan a segundo plano”.

Por otro lado, el experto en política internacional Graco Pérez expresó que abrir una oficina comercial hondureña en la República Popular China “sale a la luz precisamente por lo que ha ocurrido con el viaje de los alcaldes hondureños a El Salvador; es sólo una reacción”.

“No creo que se vaya a concretar lo que él (Juan Orlando Hernández) asegura, que van a venir cualquier cantidad de vacunas de Chinas”, agregó Pérez.

