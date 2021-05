Para tener acceso a vacunas Honduras abriría oficina comercial en China

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente Juan Orlando Hernández declaró este miércoles que Honduras no descarta la posibilidad de abrir una oficina comercial en la República Popular de China a fin de poder tener acceso a la vacuna contra la covid-19.



El mandatario hondureño informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del canciller Lisandro Rosales, tiene un mes de estar haciendo gestiones para establecer puentes diplomáticos con China y poder adquirir la vacuna contra la covid-19, ya que la prioridad es la vida de los hondureños.

“Si para comprar la vacuna china nos toca buscar un puente diplomático, como ellos lo han planteado, lo vamos a hacer; ya está nuestro canciller conversando desde hace un mes o más sobre esa posibilidad y si nos toca también abrir una oficina comercial en China lo tenemos que hacer porque es en el mejor interés del pueblo hondureño”, aseguró Hernández.



“Hemos querido adquirir la vacuna china y cualquier otra que sea buena para el pueblo hondureño, pero como nosotros no tenemos relaciones con China no nos es fácil adquirir eso; si a través de México o de El Salvador o de Chile o Argentina podemos hacerlo, lo vamos a hacer para traerlas más rápido y tener cantidad suficiente”, manifestó.

China responde a sus aliados

Hernández declaró que Costa Rica, El Salvador y los otros países amigos de China están inundados de vacunas porque han tenido el apoyo de esta nación asiática.

“Aquí, en América, China sí le ha respondido a sus aliados. Nosotros, como tenemos relación con Taiwán, le hemos pedido a Taiwán que nos ayude a conversar con la gente en Washington porque hemos sido aliados muy cercanos con Estados Unidos y tienen una enorme cantidad de vacunas que ya se le van a vencer”, aseveró.



“Hay que ayudarle a todos los pueblos del mundo y hay que ayudarle a los amigos. Yo no estoy pidiendo que nos regalen, nosotros tenemos el dinero para pagar; el problema del mundo es que los países ricos acapararon las vacunas y a los que somos luchadores no nos han querido vender la cantidad que necesitamos”, expresó.

Hernández cuestionó “¿Cuánto no hemos apoyado nosotros a Taiwán y Estados Unidos? Y les he pedido ya hace cuatro meses que nos ayuden con eso; yo entiendo que estaban vacunando a su gente, pero ahora van a tener vacunas que si no las utilizan se van a arruinar, se van a vencer”.



“Tenemos que dar este paso por la salud del pueblo hondureño”, concluyó el mandatario.