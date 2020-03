En Honduras poco o nada se habla del bullying, ¿por qué?

Entrevista

Ante la batalla contra el acoso escolar, EL HERALDO conversó con la psicóloga Patricia Mackay, quien asegura que la cultura hondureña es condicionada a la violencia

02.03.2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El bullying es un problema social real que genera incontables consecuencias a nivel psicológico en nuestros niños, niñas y jóvenes, pues ellos son sus principales víctimas.



Ante la lucha contra este silencioso monstruo que tanto miedo plasma en los infantes, EL HERALDO entrevistó a psicólogos y expertos de varios ámbitos para saber cómo detectar y prevenir el acoso escolar.



Patricia Mackay, Máster en Psicología Clínica y experta en Autismo, conversó con nosotros sobre el porqué en Honduras el bullying es un tema del que poco o nada se habla en los centros educativos.



A continuación la entrevista con la docente de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).



A su criterio, ¿por qué en Honduras el bullying es un tema del que poco o nada se habla en los centros educativos?



Nuestra cultura es una cultura condicionada a la violencia. Comemos violencia, bromeamos con violencia. Yo me asombro cuando miro a la juventud cuando dice: "¿Cómo estás perro?", y con eso lo que le está diciendo es “amigo”.



Bueno, yo creo que podríamos usar palabras menos violentas y que resultarían igual de familiares para referirnos con cariño.



Hasta cuando expresamos amor y cariño usamos lenguaje violento. Y la otra razón por la cual se da tanto bullying, es precisamente porque no se habla de bullying.



Las escuelas, y sobre todo, las escuelas que son muy caras no quieren decir que en su centro hay bullying, porque se le van los niños.



Estas instituciones cuidan su prestigio y esconden más la realidad. Se piensa que el bullying es solamente de las escuelas públicas o de las personas que tienen bajo recursos económicos.



El bullying es una violencia y como toda violencia no tiene clase social, existe en la misma intensidad en todos los estratos sociales.



¿El bullying se puede prevenir?



¡Sí se puede prevenir! La máxima prevención, es la prevención social. Los niños pequeños quieren ser buenos y quieren ser populares, si usted comienza desde el prescolar a prevenir el bullying, usted va a tener escuelas libres de bullying, pero si usted espera a hablar de bullying cuando ya están en quinto grado es poco el efecto que va a lograr.