Zelaya, una voz que conecta con música y alegría

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La música ha sido parte importante de su vida desde que tiene memoria; aún recuerda escucharse cantar junto a su abuelo mientras sonaban boleros. Pero lo que alguna vez fue solo el imaginario de una niña, hoy se concreta con una carrera musical que continúa en ascenso.



Zelaya, una guatemalteca que disfruta de componer canciones y darles vida en compañía de su guitarra, visitó Honduras como parte de la promoción de su nuevo sencillo “Se va”, pero también aprovechó para compartir algunas vivencias recopiladas y adelantar proyectos venideros.



“Honduras me ha encantado. Estoy enamorada de este país, de su gente, que me ha recibido con muchísima alegría. He comido delicioso, justo hoy probé las famosas baleadas”, fueron las primeras impresiones que la joven cantante ofreció en entrevista con EL HERALDO.



Y es que aunque ya había tenido la oportunidad de estar aquí, en 2015, cuando su carrera apenas empezaba a desplegarse, esta es la primera vez que sus propias canciones la respaldan como artista. Este viernes 9 de septiembre se estrena “Se va”, el primer sencillo del nuevo álbum que llegará en 2023.



“Es una propuesta diferente que me tiene muy emocionada. Es un sonido fresco, latino, alegre. Ritmos con la guitarra que son muy contagiosos para subirte el ánimo, pero con letras que al final buscan narrar momentos específicos de la vida. Y es que el disco al final se trata de eso”, detalló.



Sobre este mismo tema, adelantó que “me encanta porque muchas veces la gente suele decirte que si llevas mucho tiempo con una persona, el amor se vuelve monótono, aburrido y que pierde la magia de cuando se empieza. Pero para mí, que llevo casi toda mi vida en una relación, sé que a través de los detalles, de estar muy presentes, el amor puede durar toda la vida”.

Propuesta musical

Respecto a las influencias del nuevo material, Zelaya compartió que apuesta por mensajes honestos, reales, que conecten experiencias. “Este disco es tan alegre que diría que me recuerda a un Carlos Vives, Fonseca, Carlos Baute o Shakira en sus inicios; románticos pero pegajosos. Tiene esa combinación entre el cantautor, que son letras con mucho significado, pero de ritmos que quieres escuchar con tu gente”.



Y para poder presentar esta propuesta ante un público más amplio, el plan está trazado. “Ahorita estoy muy contenta porque estaré abriendo la gira de varios artistas en la región, un gran honor que celebraré frente a un público tan grande y nuevo”, resaltó. Próximas presentaciones en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y un rumorado regreso a Honduras junto a otro reconocido invitado son parte de la oferta cercana.



Pero esta hazaña no es del todo nueva para ella. Anteriormente ha compartido escenario en su país con Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Reik, Sin Bandera y Camila, entre otras estrellas. “En el camino uno se da cuenta de que aunque a veces vemos a los artistas más grandes y famosos como lejanos, cuando los conoces captas que al final son seres humanos con sueños, como todos”, reflexionó.



Ahora bien, en cuanto a trabajar con ellos de manera más íntegra, Zelaya asegura estar esperando una oportunidad. “Yo soy muy fan de las colaboraciones, creo que suma muchísimo cuando dos propuestas diferentes llegan a mezclarse para una canción. Amaría poder hacer algo con Alejandro Sanz, porque lo he admirado desde muy pequeña, pero la verdad es que con varios artistas, quizá con los que están sonando mucho hoy en día”, adelantó.

Expansión

Representar a Guatemala dentro de una industria musical internacional tiene un significado marcado para ella. “Yo siempre digo que soy muy fan de mi país, de la cultura latina. Viviendo fuera me he dado cuenta de que los latinos tenemos una magia especial; somos gente alegre, buena, noble, que irradiamos energía a cualquier lugar que llegamos. Entonces, poder llevar, no solamente el nombre de mi país, sino que de la región conmigo, me llena de mucho orgullo”.



Cabe mencionar que Zelaya arrancó su carrera como artista independiente en la ciudad de Los Ángeles en 2014, después de una exitosa campaña de crowdfunding que se viralizó en Guatemala, haciéndola recaudar más del 200% de la meta que se había trazado para hacer realidad el sueño de grabar su primer disco, “Es un viaje”. “No se me olvida que la primera fase de mi carrera; el primer disco, la primera gira, el primer videoclip, todo lo financié porque la gente creyó en mí”, recordó.



Finalmente, tras haber intimado con un público que la recibió con los brazos abiertos, llegó la hora de marcar un “hasta luego”. “Le agradezco a Honduras por recibirme con tanta energía. A todos los catrachos, quiero decirles que espero regresar muy pronto para que realmente me sientan parte de ustedes. Yo sé que soy de Guatemala, un país hermano, pero somos una misma región, y qué lindo poder apoyarnos entre todos nosotros”, concluyó.

