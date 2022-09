CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Jayden James Federline, hijo de la cantante Britney Spears, habló por primera vez de la actual relación que tiene con su progenitora en la que aseguró no sentir odio por su madre, pero espera mejorar su situación cuando ella se restablezca mentalmente.

En una entrevista para el canal ITV, el joven de 15 años reveló también las razones por las que él y su hermano Sean Preston decidieron no asistir a la boda de su madre con Sam Asghari.

El adolescente mencionó: “Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Solo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”.

Mirando hacia la cámara, Jayden dijo: “Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo”.

Con esto el joven dejó claro que la situación con su progenitora no ha mejorado en nada, pese a que ella ya cobró su “libertad” tras la tutela de su padre.

Sobre la boda, mencionó que no consideró que era una “buena idea ir” porque no invitó a toda la familia y solo estaban invitado a ellos por lo que no veía como esa situación “habría terminado en buenos términos”.

Sin embargo, dejó claro que por no asistir no significa que no esté feliz por ella y su matrimonio.