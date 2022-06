Britney Spears arremete contra su hermano y revela por qué no lo invitó a su boda

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Aunque Britney Spears está viviendo uno de sus mejores momentos tras contraer matrimonio con su novio Sam Asghari, la sombra de su familia no la deja disfrutar.

Y es que la cantante permaneció por más de 13 años bajo la tutela de su padre Jamie Spears, sin embargo, reveló un detalle que pocos de sus seguidores conocían y es la mala relación que tiene con su hermano Bryan.

En el post, que borró poco tiempo después de publicarlo, la intérprete de “Toxic” llamó a su hermano el “perro guardián” de su padre y dejó claro que él fue cómplice de su sufrimiento durante ese tiempo.

“Madonna se cayó en tres ocasiones, Selena Gómez se cayó otras dos y yo me caí solo una vez... ¡Pero fue culpa de los pétalos de rosa! De hecho, me sorprende no haberme caído cada cinco minutos”, comenzó diciendo en post. “Y no piensen mal: ¡No tomé ni un sorbo de alcohol! No puedo beber mucho, de verdad”, añadió.

Fue haciendo referencia al consumo de alcohol que Britney sacó el tema de su hermano y lo que pasó en La Vegas donde solo se dedicaba a dar presentaciones sin poder tomar una decisión en su vida porque su familia tenía un estricto control sobre ella, incluso sobre el consumo de alcohol y drogas.

“Durante los 13 años que estuve bajo la tutela paterna me hicieron un test antidrogas tres veces a la semana. Y eso que a mí no me gusta el alcohol. Pero eso sí, mientras tanto tenía que escuchar que mi padre se iba a beber todos los días y que mi hermano se comía su ensalada de langosta con un whisky con Coca-Cola cada noche en Las Vegas después de mi show. ¡Y a veces antes! Él nunca me dejó probar ni siquiera un sorbo”, afirmó la cantante.

Además, comparó la actitud que tenía su padre como la de un policía. “Mi padre se ha sentido poderoso sobre mí durante toda mi vida porque me hacía sentir que yo era absolutamente nada. Me vais a disculpar, pero los policías actúan más o menos igual. Como llevan una estrella en la camisa todos los días creen que eso ya les da la potestad de acosar a la gente”, señaló.

De igual forma, respondió a una entrevista que ofreció su hermano donde aseguró que no fue a la boda de Brit y Sam porque la fecha coincidía con la graduación de su hija. También mencionó que su hermana era una adulta incompetente “incapaz de hacer una reserva ni para ir a cenar”.

Ante esto, la cantante contestó en el mismo post: “Ninguno de ustedes quería que terminara (la tutela), porque a todos les gustaba decirme lo que tenía que hacer y tratarme como un perro. ¡Te has retratado tú solo, Bryan! Nunca fuiste invitado a mi boda. ¿De veras crees que querría a mi hermano ahí, el mismo que me prohibió tomarme un whisky con Coca-Cola durante cuatro años?”

Para finalizar, Spears mencionó: “Tal vez esta noche me fuerce a beberme un whisky, y a mirar la luna mientras te digo: ‘¡Que se joda!’. Por cierto, yo tengo un asistente que hace mis reservas cuando salgo a cenar. ¿O es que eso tampoco lo sabías?”.

Britney Spears y Sam Asghari se casaron el pasado 9 de junio en una íntima ceremonia en la mansión de la cantante en California.

La pareja solo invitó a 60 personas a su enlace nupcial entre las que se encontraban Madonna, Selena Gomez, Paris Hilton y Donatela Versace, quien se encargó de diseñar su vestido de novia.

Ningún miembro de la familia Spears estuvo presente en la tercera boda de la cantante, incluyendo a sus dos hijos que no quisieron asistir.