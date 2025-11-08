Con “YMDTP” Raffy honra su historia de amor entre letras y ritmos caribeños

Tegucigalpa, Honduras.- Inspirado en la relación que lo hizo confiar en el amor como un motor de vida, y rindiendo homenaje a los ritmos caribeños que lo conectan con sus raíces y su evolución musical, Raffy presenta “YMDTP” (“Ya me dijo tu papá”).

“Es uno de mis temas favoritos porque tiene mucha historia, desde que fue una dedicatoria para mi novia, se grabó a inicios de 2022 y recién lo estreno junto a su video musical”, introduce el artista.

“Muchos se preguntarán por qué lancé la canción después de tres años. Pero en aquel entonces había mucha duda por el deseo de hacer un buen plan de marketing y que llegara al público sí o sí. Ahora estoy completamente agradecido por todo el apoyo que le han dado”, reflexiona. “YMDTP” se estrenó junto a un primer video con su letra hace dos meses, pero fue este martes 4 de noviembre que el videoclip de la canción acompañó el lanzamiento oficial en YouTube.

Por su parte, Raffy relata que compuso este sencillo inspirado en su relación actual y en las cuestionadas diferencias socioeconómicas que han definido el estilo de vida de él y de su novia. Con retos superados y haciendo del amor y del trabajo en conjunto su premisa, hoy protagonizan imágenes, sonidos y rimas.

"Él creció en un entorno más sencillo y relajado, mientras que ella viene de un ambiente con costumbres un poco más estructuradas. En la canción, Raffy le transmite que, aunque no siempre compartan las mismas experiencias o formas de vivir, lo que él tiene para ofrecer es genuino y único: sus canciones, su amor y maneras auténticas de enamorarla", complementa Edil Guevara, mánager del artista.

Talentos reunidos

La producción musical de “YMDTP” estuvo a cargo de Oliver Martínez (“Dímelo Ollie”), en colaboración con David Suárez. En las guitarras participó Daniel Uribe (Camilo, Ed Sheeran, Karol G, Camila Cabello), y en las percusiones, Richie Bravo (Juanes, Ricky Martin, Shakira). La mezcla es de Sebastián de Peyrecave, ganador de un Latin Grammy.

