Katha Rivera, la revelación hondureña que se mueve entre ritmos urbanos

"Mi propósito con esta canción es conectar con mi gente de Honduras, involucrarme más en la música aquí, que la gente me acepte y me apoye. Así salió este tema, que más que todo se trata de lo rico que la podemos pasar con una persona especial en estas bellas playas que mostramos en el video", detalla la revelación catracha.

"Realmente me he desarrollado mucho en tarima porque le he abierto conciertos a artistas grandes como Lunay, Ivy Queen, J Álvarez, Tony Dize, Baby Rasta & Gringo, por mencionar algunos. Han sido varios y son experiencias muy importantes en mi carrera. Me siento orgullosa de decir, 'yo le abrí el show a Ivy Queen' que es una leyenda", destaca.