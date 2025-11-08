De "Julietota" a "Patadas de ahogado": Así sonará hoy Latin Mafia en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El trío mexicano Latin Mafia se presentará hoy 8 de noviembre en el Coliseo Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa haciendo eco del sonido fresco y emocional que ha conquistado a una nueva audiencia.

Los hermanos Mike, Milton y Emilio de la Rosa llegan como parte de su gira "Aún te odio y te extraño mucho", que ha recorrido distintos países de Latinoamérica con llenos totales a lo largo de este 2025. Aunque el grupo mantiene en secreto algunos detalles del show, los fans ya apuestan por cuáles serán las canciones infaltables en el setlist de esta noche. Su última parada en Colombia dejó ver un adelanto de lo que sonará a partir de las 8:00 PM, cuando el concierto inicie. Y es que hablar de un concierto de Latin Mafia es hablar de melodías suaves, letras confesionales y una atmósfera de nostalgia moderna, donde el amor, el desamor y la introspección se convierten en himnos.

Entre los temas que no pueden faltar está “Julietota”, probablemente uno de los más coreados de la noche. Combina ritmos urbanos con una vibra melancólica y sensual, y ha logrado posicionarse como uno de los mayores éxitos del grupo en plataformas digitales. Su estribillo pegajoso y su estilo relajado se han convertido en sello de identidad para la banda. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Otra de las imprescindibles será “Patadas de ahogado”, una pieza cargada de vulnerabilidad que explora la sensación de aferrarse a algo que ya se perdió. En sus conciertos anteriores, Latin Mafia la ha interpretado en un bloque más íntimo, acompañados solo de luces tenues y una instrumentación suave, generando uno de los momentos más emotivos del show. Tampoco puede faltar “No digas nada”, una canción que fusiona el pop alternativo con tintes de R&B y una narrativa cargada de sentimiento. Con esta pieza, el trío logra un equilibrio entre la tristeza y la calma, ofreciendo un cierre perfecto para los segmentos más románticos del espectáculo. Además, los fans esperan escuchar “Julieta”, una composición que ha ganado terreno por su vibra relajada y su narrativa de amor idealizado. Su sonido cálido y su ritmo envolvente reflejan la madurez musical del trío, mostrando cómo Latin Mafia ha evolucionado sin perder su esencia.

El setlist probablemente se completará con una mezcla entre los sencillos más conocidos y cortes de su disco “Todos los días todo el día”, lanzado en 2024, con canciones como "La peor parte", "Eres", "Se fue la luz" y "Dime si va".

Matices en sonidos