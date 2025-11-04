Latin Mafia en Honduras: lugar, fecha, precio de los boletos y otros detalles del concierto

El fenómeno musical surgido durante la pandemia, Latin Mafia, desembarcará en Tegucigalpa el 8 de noviembre de 2025 con una propuesta que combina energía, melancolía y experimentación sonora.
El Estadio Nacional de Ingenieros Coliseum será el escenario de su primera presentación en el país, donde los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa llevarán su distintivo estilo al público hondureño.
El trío, originario de México, construyó su identidad artística a través de las redes durante el confinamiento.
Lo que comenzó como improvisaciones grabadas en una habitación terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que redefinió la estética del pop urbano latino.
Aunque el grupo no ha revelado un setlist oficial, las recientes giras internacionales permiten anticipar una mezcla equilibrada entre sus himnos digitales “Julieta”, “Más humano” y “Sal Rosa”, junto a los cortes introspectivos de su álbum "Todos los días todo el día", lanzado en 2024.
En cada presentación alternan momentos de efervescencia rítmica con pasajes emocionales en los que las voces de Emilio y Milton resaltan mientras Mike dirige la producción sonora desde el fondo.
La agrupación acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas de streaming y se ha consolidado como una de las propuestas más innovadoras del panorama latino.
Los boletos están disponibles a través de BMTickets.
Las localidades se dividen en tres zonas: Zona BMP a L 3,200, Butaca a L 2,200 y General a L 1,400.
Cada entrada promete una experiencia que conjuga cercanía, producción visual y una conexión directa con la esencia musical de Latin Mafia.
Tras su show en la capital de Honduras, los mexicanos seguirán su recorrido por Costa Rica, Reino Unido, España, Francia e Italia.
Y usted... ¿ya está listo para ir a disfrutar de esta cita musical con Latin Mafia?