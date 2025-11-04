  1. Inicio
Latin Mafia en Honduras: lugar, fecha, precio de los boletos y otros detalles del concierto

El grupo mexicano Latin Mafia se presentará en Tegucigalpa el 8 de noviembre de 2025, con un espectáculo que reunirá sus temas más virales y recientes. Aquí, los detalles

  • 04 de noviembre de 2025 a las 10:43
1 de 12

El fenómeno musical surgido durante la pandemia, Latin Mafia, desembarcará en Tegucigalpa el 8 de noviembre de 2025 con una propuesta que combina energía, melancolía y experimentación sonora.

 Foto: Instagram | @latinmafia
2 de 12

El Estadio Nacional de Ingenieros Coliseum será el escenario de su primera presentación en el país, donde los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa llevarán su distintivo estilo al público hondureño.

 Foto: Instagram | @latinmafia
3 de 12

El trío, originario de México, construyó su identidad artística a través de las redes durante el confinamiento.

 Foto: Instagram | @latinmafia
4 de 12

Lo que comenzó como improvisaciones grabadas en una habitación terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que redefinió la estética del pop urbano latino.

 Foto: Instagram | @latinmafia
5 de 12

Aunque el grupo no ha revelado un setlist oficial, las recientes giras internacionales permiten anticipar una mezcla equilibrada entre sus himnos digitales “Julieta”, “Más humano” y “Sal Rosa”, junto a los cortes introspectivos de su álbum "Todos los días todo el día", lanzado en 2024.

 Foto: Instagram | @latinmafia
6 de 12

En cada presentación alternan momentos de efervescencia rítmica con pasajes emocionales en los que las voces de Emilio y Milton resaltan mientras Mike dirige la producción sonora desde el fondo.

 Foto: Instagram | @latinmafia
7 de 12

La agrupación acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas de streaming y se ha consolidado como una de las propuestas más innovadoras del panorama latino.

Foto: Instagram | @latinmafia
8 de 12

Los boletos están disponibles a través de BMTickets.

 Foto: Instagram | @latinmafia
9 de 12

Las localidades se dividen en tres zonas: Zona BMP a L 3,200, Butaca a L 2,200 y General a L 1,400.

 Foto: Instagram | @latinmafia
10 de 12

Cada entrada promete una experiencia que conjuga cercanía, producción visual y una conexión directa con la esencia musical de Latin Mafia.

 Foto: Instagram | @latinmafia
11 de 12

Tras su show en la capital de Honduras, los mexicanos seguirán su recorrido por Costa Rica, Reino Unido, España, Francia e Italia.

 Foto: Instagram | @latinmafia
12 de 12

Y usted... ¿ya está listo para ir a disfrutar de esta cita musical con Latin Mafia?

 Foto: Instagram | @latinmafia
