Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Vea aquí la transmisión en vivo

Nueva York, Estados Unidos.- Tras su retorno triunfal en 2024, el Victoria’s Secret Fashion Show vuelve a ocupar el centro de la moda internacional este 15 de octubre, desde el emblemático local de la marca en la 640 Fifth Avenue, en Manhattan.
La dirección creativa corre a cargo de Adam Selman, quien promete una experiencia visual guiada por la fantasía y la transformación.
En declaraciones al pódcast The Run-Through With Vogue, Selman explicó que el desfile “guiará al público a través de una narrativa que inicia en la mañana y culmina en una atmósfera de traje de etiqueta”. La propuesta apuesta por la espectacularidad, pero también por un discurso de inclusión y diversidad que la firma viene reforzando desde su relanzamiento.
Hora y dónde ver la transmisión
El evento será transmitido en vivo a las 19:00 horas en la costa este de Estados Unidos (ET) por las plataformas oficiales de Victoria’s Secret en Instagram, YouTube y TikTok, además de Prime Video y Amazon Live, donde los espectadores podrán adquirir más de 4,000 artículos de la colección principal y de la línea PINK en tiempo real.
Transmisión aquí:
Los horarios de transmisión se ajustan así según región:
20:00 en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil
19:00 en República Dominicana, Bolivia y Venezuela
18:00 en México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá
17:00 en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua
16:00 en la región Pacífico de México
01:00 del jueves 16 en España
Antes del desfile, la alfombra rosa será conducida por Law Roach y Zanna Rassi, quienes recibirán a modelos e invitados desde las 18:30 ET.
El cartel de 2025 reúne a veteranas de la marca como Adriana Lima, Candice Swanepoel y Gigi Hadid, junto a nombres que encarnan la renovación de la firma, entre ellas, Ashley Graham, Alex Consani, Yumi Nu y Angel Reese.
Lima, una de las figuras más icónicas de la historia del show, encarna el regreso de la sensualidad clásica bajo una mirada moderna.
En la parte musical, el espectáculo reunirá a Missy Elliott, Karol G, Madison Beer y el grupo surcoreano TWICE, quienes pondrán ritmo a una velada que promete reafirmar la relevancia cultural del show.
Con este despliegue, Victoria’s Secret busca consolidar su nueva era: un retorno al glamour, pero también a la autenticidad y la diversidad que hoy definen el panorama de la moda global.