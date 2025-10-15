Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Vea aquí la transmisión en vivo

Nueva York, Estados Unidos.- Tras su retorno triunfal en 2024, el Victoria’s Secret Fashion Show vuelve a ocupar el centro de la moda internacional este 15 de octubre, desde el emblemático local de la marca en la 640 Fifth Avenue, en Manhattan. La dirección creativa corre a cargo de Adam Selman, quien promete una experiencia visual guiada por la fantasía y la transformación. En declaraciones al pódcast The Run-Through With Vogue, Selman explicó que el desfile “guiará al público a través de una narrativa que inicia en la mañana y culmina en una atmósfera de traje de etiqueta”. La propuesta apuesta por la espectacularidad, pero también por un discurso de inclusión y diversidad que la firma viene reforzando desde su relanzamiento.

Hora y dónde ver la transmisión

El evento será transmitido en vivo a las 19:00 horas en la costa este de Estados Unidos (ET) por las plataformas oficiales de Victoria’s Secret en Instagram, YouTube y TikTok, además de Prime Video y Amazon Live, donde los espectadores podrán adquirir más de 4,000 artículos de la colección principal y de la línea PINK en tiempo real.

Transmisión aquí:

Los horarios de transmisión se ajustan así según región: 20:00 en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil 19:00 en República Dominicana, Bolivia y Venezuela 18:00 en México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá