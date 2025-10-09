Karol G será la estrella principal del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Medellín, Colombia.- La reconocida marca de lencería Victoria’s Secret anunció que la cantante colombiana Karol G será la artista principal de su desfile anual 2025, uno de los eventos de moda más vistos en el mundo.
La presentación se realizará el próximo 15 de octubre en la ciudad de Nueva York y se transmitirá en vivo a través de diversas plataformas digitales, como Instagram, TikTok y YouTube.
La marca confirmó la noticia mediante sus redes sociales, destacando que se trata de un gran paso: “prometimos que este año lo haríamos a lo grande, y lo logramos. KAROL G, bienvenida al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show”.
Con este anuncio, Karol G se convierte en la primera artista colombiana en presentarse en el prestigioso evento.
Este logro llega luego de que la cantante se presentara en el medio tiempo de un partido de la National Football League (NFL) en Brasil y tras ofrecer un espectáculo en el icónico cabaret Crazy Horse en París, Francia.
“Presentarme en el desfile de Victoria’s Secret ha sido un sueño para mí desde que tengo memoria”, expresó Karol G en sus redes sociales.
Además de la intérprete de “Provenza”, el evento contará con la participación de Missy Elliott, TWICE y Madison Beer, reforzando la apuesta de la marca por combinar música internacional con moda.
El desfile forma parte de la estrategia de Victoria’s Secret para renovar su imagen y conectar con audiencias más jóvenes, aprovechando el auge global de los ritmos urbanos y la creciente presencia de artistas latinos en grandes escenarios internacionales.