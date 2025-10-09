Karol G será la estrella principal del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Medellín, Colombia.- La reconocida marca de lencería Victoria’s Secret anunció que la cantante colombiana Karol G será la artista principal de su desfile anual 2025, uno de los eventos de moda más vistos en el mundo.

La presentación se realizará el próximo 15 de octubre en la ciudad de Nueva York y se transmitirá en vivo a través de diversas plataformas digitales, como Instagram, TikTok y YouTube.

La marca confirmó la noticia mediante sus redes sociales, destacando que se trata de un gran paso: “prometimos que este año lo haríamos a lo grande, y lo logramos. KAROL G, bienvenida al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show”.