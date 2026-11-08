Victoria Ruffo rompe el silencio sobre las nuevas acusaciones a Vadhir Derbez: "me preocupa"

Ciudad de México, México.- Victoria Ruffo reconoció que le preocupa su hijo, José Eduardo Derbez, luego de que versiones sin confirmar en redes sociales lo mencionaran en una nueva denuncia contra su medio hermano, Vadhir Derbez, por presunta violación.
La actriz evitó dar detalles y pidió que las preguntas sobre el asunto se las hagan directamente a él.
Ruffo habló la noche del viernes 6 de noviembre, al llegar a un teatro de la Ciudad de México, donde la esperaban reporteros. “Es un tema difícil, pero está cerrado para mí, no voy a comentar nada”, respondió.
“Claro que me preocupa mi hijo, pero lo más seguro es que todo esté bien”, agregó al hablar de José Eduardo.
El nombre de José Eduardo apareció en filtraciones que circularon en X antes de una rueda de prensa de la defensa legal de una nueva denunciante. Según esas versiones, habría sido mencionado en testimonios de la indagatoria.
Ni la defensa de la denunciante ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lo han confirmado, y ninguna autoridad ha señalado que él tenga participación o responsabilidad en los hechos investigados.
Quien sí salió a respaldarlo fue su tía, Gaby Ruffo, hermana de Victoria. “Pues yo no creo que José Eduardo haya hecho nada de eso, la verdad. O sea, seriamente no”, declaró.
La actriz pidió esperar las pruebas antes de emitir juicios, porque “primero son las pruebas”, y aclaró que su postura no descarta una investigación formal.
La indagatoria principal nació de una denuncia presentada el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales por una modelo estadounidense de 19 años. Ella situó los hechos durante la grabación de un videoclip en la alcaldía Coyoacán.
Su defensa sostiene que hubo un intento de extorsión y presentó una denuncia en ese sentido. En agosto, el actor dijo haber obtenido un amparo a su favor y habló de irregularidades en el procedimiento.
El 6 de noviembre, la FGJCDMX informó que la orden de aprehensión obtenida contra Derbez quedó sin efectos tras un juicio de amparo que él promovió. Con ello puede enfrentar el proceso en libertad y ser citado a una audiencia inicial, aunque el amparo no equivale a una exoneración ni cierra la investigación.
La Fiscalía agregó que reunió datos de prueba suficientes para judicializar el caso, que hizo al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios y que el actor aún no ha comparecido, pese a que él y sus abogados han dicho estar dispuestos a colaborar.
A ese expediente se suma el anuncio del despacho Vega Mac Gregor Arellano, que dice representar a una mujer con una denuncia distinta contra el actor.
Su abogado, Adrián Regino, explicó que se trata de un caso independiente del de abril y que por ahora no puede revelar detalles. La FGJCDMX precisó que su propia investigación es ajena a la denuncia anunciada ante la Fiscalía General de la República.
Ruffo ya había sido consultada por la prensa en mayo, cuando el caso salió a la luz. De acuerdo con Hola, dijo entonces que entre hermanos se apoyan y que era probable que José Eduardo estuviera al lado de Vadhir.
Esta vez, con el nombre de su hijo en versiones que nadie ha corroborado, respondió en pocas frases y dejó la palabra en manos de él.