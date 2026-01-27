  1. Inicio
"Una batalla tras otra" y Sinners lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026

De las 220 películas que se presentaron inicialmente al galardón, 82 lograron ser preseleccionadas y tan solo 46 han recibido nominaciones este martes

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 10:46
Una batalla tras otra y Sinners lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026

Los nominados a esta nueva edición fueron anunciados hoy por la Academia Británica de Cine y Televisión.

 Foto: EFE.

Londres, Inglaterra.- Las películas "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, con 14, y Sinners, con 13, lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026, según anunció este martes la Academia Británica de Cine y Televisión.

En la lista de las películas más nominadas en esta 79 edición de los BAFTA le siguieron 'Hamnet' y 'Marty Supreme', con once nominaciones; 'Frankenstein' y 'Sentimental Value', con ocho cada una, además de 'I Swear' y 'Bugonia', con cinco.

Tres nominaciones lograron 'The ballad of Wallis Island', 'Pillion' y 'F1', mientras que 'Wicked: For Good', 'Zootropolis 2' y la brasileña 'A secret agent' consiguieron dos, esta última tanto en la categoría de mejor guion original como en la de mejor película de habla no inglesa.

En esta última categoría también se medirá con el filme español 'Sirat', del director español Óliver Laxe, que también logró una nominación.

De las 220 películas que se presentaron inicialmente al galardón, 82 lograron ser preseleccionadas y tan solo 46 han recibido nominaciones este martes.

Los actores Aimee Lou Wood y David Jonsson fueron los encargados de anunciar las nominaciones en una ceremonia celebrada este martes en la sede de BAFTA, en el centro de Londres.

La ceremonia de entrega de la 79 edición de los premios BAFTA, presentada por primera vez por el actor y presentador escocés Alan Cumming, tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

