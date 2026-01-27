"Una batalla tras otra" y Sinners lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026

Londres, Inglaterra.- Las películas "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, con 14, y Sinners, con 13, lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026, según anunció este martes la Academia Británica de Cine y Televisión.

En la lista de las películas más nominadas en esta 79 edición de los BAFTA le siguieron 'Hamnet' y 'Marty Supreme', con once nominaciones; 'Frankenstein' y 'Sentimental Value', con ocho cada una, además de 'I Swear' y 'Bugonia', con cinco. Tres nominaciones lograron 'The ballad of Wallis Island', 'Pillion' y 'F1', mientras que 'Wicked: For Good', 'Zootropolis 2' y la brasileña 'A secret agent' consiguieron dos, esta última tanto en la categoría de mejor guion original como en la de mejor película de habla no inglesa.

En esta última categoría también se medirá con el filme español 'Sirat', del director español Óliver Laxe, que también logró una nominación.