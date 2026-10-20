U2 actuará en el descanso del partido de la NFL en Acción de Gracias

Los Ángeles, Estados Unidos.- La banda irlandesa U2 protagonizará el espectáculo del descanso del partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que se disputará en California en la víspera de acción de gracias, anunció este martes Netflix, encargada de la retransmisión del encuentro.

La actuación de U2 se celebrará en el estadio SoFi, en la ciudad de Inglewood, en el condado de Los Ángeles, el próximo miércoles 25 de noviembre entre los Rams, que jugarán como locales, y los Green Bay Packers.

La actuación "coincide con la celebración del 50 aniversario de U2, que se formó en Dublín en 1976, y añadirá un momento histórico al enfrentamiento en horario de máxima audiencia", indicó Netflix en un comunicado.