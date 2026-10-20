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U2 actuará en el descanso del partido de la NFL en Acción de Gracias

U2 actuará en el descanso del partido entre Los Angeles Rams y Green Bay Packers el 25 de noviembre, en un evento de la NFL que Netflix transmitirá a nivel mundial

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 16:50
U2 actuará en el descanso del partido de la NFL en Acción de Gracias

Para U2, la cita ofrecerá una nueva oportunidad de presentar su música ante una audiencia que trasciende los conciertos tradicionales.

Foto: Shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- La banda irlandesa U2 protagonizará el espectáculo del descanso del partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que se disputará en California en la víspera de acción de gracias, anunció este martes Netflix, encargada de la retransmisión del encuentro.

La actuación de U2 se celebrará en el estadio SoFi, en la ciudad de Inglewood, en el condado de Los Ángeles, el próximo miércoles 25 de noviembre entre los Rams, que jugarán como locales, y los Green Bay Packers.

La actuación "coincide con la celebración del 50 aniversario de U2, que se formó en Dublín en 1976, y añadirá un momento histórico al enfrentamiento en horario de máxima audiencia", indicó Netflix en un comunicado.

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La banda irlandesa regresa a uno de los escenarios más vistos de Estados Unidos tras su participación en el descanso del Super Bowl en 2002.

"Hay una razón por la que U2 ha llenado estadios durante décadas: no solo actúan, sino que crean momentos icónicos que el público recuerda para siempre", indicó en el escrito el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos.

Su actuación da continuidad a una tradición de contar con artistas de renombre para endulzar el descanso del deporte más seguido del país, como cuando en 2024 la estrella estadounidense Beyoncé participó en la actuación del partido entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans, por el juego de Navidad.

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El año pasado, dicho espectáculo corrió a cargo del rapero estadounidense Snoop Dogg con la participación de la cantante de country Lainey Wilson, así como Andrea y Matteo Bocelli y HUNTR/X, las voces detrás del fenómeno KPop Demon Hunters.

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Redacción web
Agencia EFE

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