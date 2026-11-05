Miles Teller habla sobre su posible regreso en Top Gun 3

Mientras tanto, el elenco sigue a la espera de la luz verde para avanzar con el proyecto, al menos así lo dejó ver el actor estadounidense Miles Teller , quien compartió sus expectativas sobre la película.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Top Gun 3 es una realidad, aunque sin mayores detalles sobre el avance de la producción.

El intérprete estuvo en Jimmy Kimmel Live!, para promocionar su nueva cinta Paper Tiger, en la que fue consultado sobre los avances de Top Gun 3.

El actor reconoció que desconoce muchos detalles del proyecto, peor que se mantiene el entusiasmo entre los integrantes del elenco, así como el deseo de volver a compartir pantalla con Tom Cruise.

Paramount Pictures ya confirmó que la producción estaba oficialmente en desarrollo, sobre esto Teller dijo que "creo que todo el mundo está muy emocionado".

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No obstante, Cruise está ahora mismo enfocado en su nuevo proyecto "Días de trueno", algo que Teller sabe, por lo que bromeó que ahora mismo él actor se dedicará a las carreras de automóviles antes de regresar a los aviones: "Espero que también quiera pilotar aviones, porque nos encantaría hacerlo", agregó, dejando abierta la posibilidad de volver a interpretar al piloto Bradley "Rooster" Bradshaw.

Teller describió a su colega como una persona generosa, que se convirtió en una figura de referencia para varios actores del reparto de Top Gun: Maverick: "Tom es muy generoso y ha sido lo más parecido a un mentor que muchos de nosotros hemos tenido en esta industria. Siempre está disponible", expresó.