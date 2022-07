“Fue la mujer de mi vida”: Toni Costa recuerda con amor a Adamari López

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El español Toni Costa, quien se coloca como uno de los favoritos del programa de Telemundo “La Casa de los Famosos”, abrió su corazón y habló sobre su ex Adamari López a quien no parece olvidar a pesar de que su separación fue hace un año.

La pareja anunció en mayo de 2021 la finalización de su relación de más de 10 años, en ese entonces ninguno de los dos revelaron las causas que los llevaron a tomar la decisión, sin embargo, Costa develó en el reality show ciertas intimidades que tuvieron durante los 10 años que estuvieron juntos como pareja.

El bailarín al momento de mencionar a su actual pareja la modelo mexicana, Evelyn Beltrán, con quien lleva 10 meses de relación, se sinceró y reconoció que Adamari López fue la mujer de su vida. Sin embargo, también mencionó su compromiso hacia Beltrán.

“Adamari fue la mujer de mi vida en el momento que yo viví con ella, y actualmente tengo a Evelyn”, enfatizó.

Costa dijo que su presente también es “La Bichota”, como le dice a su pareja y reiteró que se encuentra muy enamorado y que no descarta formar una familia con ella. “Al día de hoy es la persona que me hace feliz, la persona que me devuelve esa sonrisa”, expresó el español.

Toni también recordó en esa dinámica sus inicios en el baile y cómo por perseguir su sueño fue víctima de bullyng, una situación que cambió cuando alcanzó la fama años después.

