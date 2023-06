Tom Cruise rompe el silencio sobre Shakira

Siempre he admirado su trabajo, es tan buena persona, es tan buena persona”, enfatizó. “Y sus caderas no mienten” intervino la entrevistadora “¡No! No lo hacen”, admitió el actor y ex de bellezas hispanas como Penélope Cruz y Sofía Vergara.

Tom Cruise habló con Despierta América por el estreno de su cinta Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One.