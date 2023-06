¿Cuándo se estrena la nueva canción de Shakira junto a Manuel Turizo?

BARRANQUILLA, COLOMBIA.- Con una romántica fotografía posando de espalda, simulando ser una sirena de cola azul turquesa y cabello rosado, y junto a la descripción You want thingamabobs? I got twenty..., (“¿Quieres cositas? Tengo veinte...”) Shakira había anunciado que un nuevo sencillo estaba en camino.



El rumor de que la colombiana estaba preparando algo en compañía de su compatriota Manuel Turizo (“Déjala que vuelva”, “Una lady como tú”, “Culpables”) se esparció con fuerza. Incluso, se viralizó una imagen de la cantante, igualmente vestida de sirena, colgando de una soga y con la descripción “Copa vacía”.



Desde entonces los fanáticos aguardaban por la llegada del nuevo material, que finalmente verá la luz muy pronto. Así lo ha confirmado el ídolo de Barranquilla por medio de su Instagram, donde compartió la publicación oficial con una imagen similar a la anterior, donde aparece en la misma escena, a diferencia de que esta vez deja ver su rostro, que tiene una expresión melancólica.



”Hicimos una película @manuelturizo. COPA VACÍA llega este 29 DE JUNIO 8:00 PM EST”, escribió Shakira en la descripción del posteo, que ya acumula casi los dos millones de “me gusta” y más de 16,000 comentarios.