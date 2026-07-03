¿Son pareja? Captan a Tobey Maguire "besando" a Ice Spice en una fiesta

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Tobey Maguire y la rapera Ice Spice se convirtieron en tema de conversación en las últimas horas luego de que circularan fotografías tomadas en la tradicional fiesta White Party, organizada por el empresario Michael Rubin en su propiedad de Hamptons, Nueva York, la noche del 1 de julio. Las imágenes, difundidas primero en redes sociales, muestran a ambos en un momento de cercanía. En una de ellas, la estrella de Spider-Man aparece con la mano en el brazo de la artista mientras se inclina hacia ella; en otra, ambos parecen compartir un beso, aunque el ángulo de la toma no permite confirmarlo con claridad. La especulación no tardó en escalar. Usuarios de plataformas como X e Instagram comenzaron a difundir las capturas acompañadas de comentarios sobre una posible relación sentimental entre el actor de 51 años y la intérprete de 26, lo que representa una diferencia de 25 años entre ambos.

Ante el alcance que tomó el asunto, un representante de Ice Spice contactó a la periodista Loren Lorosa, del programa radial The Breakfast Club, para desmentir cualquier vínculo romántico.

Según ese testimonio, la escena captada en las fotografías corresponde a un momento en el que ambos compartían un vapeador y conversaban, sin que existiera un beso de por medio. El mismo representante explicó que el gesto de Maguire con la mano en el brazo de la rapera correspondió únicamente al saludo inicial entre ambos al encontrarse en la fiesta. Michael Rubin, fundador de la empresa Fanatics, celebra cada año este evento previo al Día de la Independencia estadounidense, que suele reunir a figuras del deporte, la música y el cine. La edición de este 2026 no fue la excepción, y la presencia de Maguire y de Ice Spice en el lugar fue confirmada por el medio Page Six. Este episodio se suma a otros momentos en los que la vida sentimental de Maguire ha generado atención pública por las diferencias etarias en sus vínculos previos. El actor estuvo casado durante nueve años con la diseñadora de joyas Jennifer Meyer, de 49 años, unión de la que nacieron sus dos hijos, Ruby, de 19 años, y Otis, de 16. La separación de la pareja ocurrió en 2016 y el divorcio se formalizó en 2020. Posteriormente, Maguire mantuvo una relación con la modelo Tatiana Dieteman entre 2018 y 2021, con una diferencia de 17 años entre ambos.