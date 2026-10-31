El papá de Meghan Markle enfrenta nuevas acusaciones y posibles consecuencias legales

El tabloide británico The Sun ha citado sobre este caso a Neama Rahmani, abogado y exfiscal federal de Estados Unidos, quien pone en perspectiva la situación de Markle ante la justicia, tras surgir nuevos reportes de material encontrado en lugares vinculados a él: su antigua residencia en Filipinas y una unidad de almacenamiento en México, en ambos lugares vivió previo a su regreso a Estados Unidos para tratar su deteriorado estado de salud.

Nueva York, Estados Unidos.- Thomas Markle , padre de Meghan Markle , duquesa de Sussex, podría enfrentar consecuencias legales si las investigaciones que recogen pruebas en su contra por abuso sexual infantil son determinantes para llevarlo a un juicio.

Markle, de 82 años, ha rechazado las acusaciones y sostiene que fue víctima de un montaje.

Rahmani señaló que las evidencias encontradas podrían fortalecer una eventual acusación en su contra por posesión de material ilegal, aunque aún falta que se determine el origen de los archivos y si realmente él tenía el control sobre ellos.

Hace poco más de una semana se conoció que las autoridades de Filipinas estaban investigando al papá de la duquesa luego de que su hermano Thomas Markle Jr. reportara el hallazgo de presuntas imágenes de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre en una antigua vivienda que habitó mientras vivió en Filipinas.

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Posteriormente, la investigación se extendió a México, puesto que material del mismo tipo fue encontrado en una unidad de almacenamiento en Rosarito, la cual pertenece a Thomas Markle, por lo que se extendió una orden de registro para buscar más pruebas sobre presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Si las autoridades de ambos países encuentran evidencia vinculante suficiente, Thomas Markle enfrentaría cargos en su contra.

El asunto se tornó más complejo cuando la propia Meghan Markle dijo que ella estaba enterada de esta situación de su padre desde 2018, el año en que se casó, y que fue entonces que decidió alejarse de su padre, una brecha que se profundizó tras los nacimientos de sus hijos Archie y Lilibet, como medida de protección.

De establecerse un caso en contra del papá de la duquesa, se podría apelar a la extradición, por los acuerdos que Estados Unidos mantienen en este caso con México y Filipinas.

No obstante, el estado de salud de Thomas Markle, que enfrenta complicaciones médicas, incluida la amputación de ambas piernas, y que ha sido trasladado a un centro especializado en atención a personas con demencia, podría marcar otro rumbo en la situación.

Rahmani explicó a The Sun que un diagnóstico de demencia no necesariamente impediría un proceso penal. Sin embargo, la capacidad mental de una persona para comprender los procedimientos judiciales y participar en su defensa puede ser determinante para establecer si está en condiciones de enfrentar un juicio.