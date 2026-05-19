"The Mandalorian and Grogu" regresa a la gran pantalla siete años después del último "Star Wars"

La producción parte de una premisa diseñada para funcionar tanto con espectadores habituales de la plataforma como con quienes se aproximen por primera vez al personaje de Din Djarin.

Los Ángeles, Estadps Unidos.- El universo de Star Wars vuelve a los cines con The Mandalorian and Grogu , la primera entrega cinematográfica de la saga en siete años. Dirigida por Jon Favreau, creador de la serie original de Disney+, la película protagonizada por Pedro Pascal llega a las salas el 21 de mayo.

El presupuesto ampliado respecto a la serie se traduce en secuencias de acción de mayor escala y en el uso de proporciones IMAX para buena parte del metraje. La trama gira en torno al encargo que recibe el Mandaloriano de manos de la coronel Ward, personaje interpretado por Sigourney Weaver, de rescatar a Rotta el Hutt —hijo de Jabba, con voz de Jeremy Allen White— de su cautiverio como gladiador bajo las órdenes del villano Lord Janu, que recupera el papel que ya desempeñó en la serie.

A cambio, la Nueva República pretende obtener de los primos hutts de Rotta información sobre el paradero de señores de la guerra imperiales fugitivos. El guion, firmado por Favreau junto al presidente de Lucasfilm Dave Filoni y el escritor Noah Kloor, mantiene el peso emocional de la relación entre Djarin y Grogu, el llamado Baby Yoda, como eje narrativo de la historia.

Pascal, cuya presencia física en pantalla es limitada dadas las exigencias del traje mandaloriano, aporta su voz al personaje, mientras que los especialistas Brendan Wayne y Lateef Crowder asumen la interpretación física.